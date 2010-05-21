Головне на 21 травня

Економічні повідомлення

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Соцполитика

Погодинну оплату праці необхідно вводити за сезонні роботи

Погодинна форма оплати праці необхідна там, де робота має сезонний характер - сільське господарство, туристична сфера, громадське харчування тощо. Таку думку висловив голова спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, виконавчий віце-президент Конфедерації роботодавців України (КРУ) Олексій МІРОШНИЧЕНКО в бесіді з кореспондентом УНІАН.

«Постанова уряду (№330 від 5 травня 2010 р. – УНІАН) не є галузевою, вона розповсюджується на весь український ринок праці. На мою думку, така форма оплати (погодинна – УНІАН), в першу чергу, потрібна там, де робота має сезонний характер - сільське господарство, туристична сфера, громадське харчування або з гнучким графіком - будівництво, дорожні роботи тощо», - сказав він.

За словами О.МІРОШНИЧЕНКА, правильним було б застосування цього показника для оплати некваліфікованої праці, кваліфікована оплачується значно вище.

«Я думаю, введення погодинної оплати праці – справа не сьогоднішнього дня. На мою думку, потрібно доопрацювати необхідні документи, вийти з пропозиціями на ринок праці. Наприклад, йде літо, активізуються сезонні роботи. Хочете залучити працівника для обслуговування пляжу, будь ласка, але офіційно йому заплатите», - сказав представник КРУ. Він вважає, що у такому разі роботодавці зможуть вивести зарплату з тіні.

Економіка

Україна виконала всі умови для продовження співпраці з МВФ

На сьогодні Україна виконала всі умови для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ після засідання глав урядів СНД у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на питання журналістів.

Він також повідомив, що це ж сказав учора під час зустрічі з представником МВФ в Україні Максом АЛЬЄРОМ.

«Я сказав керівництву фонду, що ми виконали абсолютно всі умови, які ми можемо виконати на цьому етапі», - сказав М.АЗАРОВ. І наступним етапом, відзначив він, може стати підготовка і підписання програми співпраці з визначенням подальших маяків для поступового досягнення результатів для поквартального продовження співпраці.

М.АЗАРОВ відзначив, що на сьогодні, відповідно до вимог МВФ, прийнято закон про підвищення акцизів, затверджено фінплан НАК «Нафтогаз України» з дефіцитом трохи більше ніж 6 млрд. грн. і головне - прийнято бюджет з дефіцитом 5,3%.

М.АЗАРОВ повідомив, що під час учорашньої зустрічі запевнив М.АЛЬЄРА, що бюджет буде виконано із встановленим дефіцитом.

Таке запевнення М.АЗАРОВУ довелося зробити після того, як представник МВФ «в обережній формі висловив сумнів» з приводу того, вдасться чи не вдасться урядові виконати бюджет із встановленим дефіцитом.

ПЕК

«Нафтогаз» і «Єврогаз» підписали Меморандум про взаєморозуміння

Сьогодні в м. Берлін (Німеччина) голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН і президент Європейського союзу газової промисловості «Єврогаз» Доменіко ДІСПЕНЦА підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі НАК «Нафтогаз України».

Також компанія нагадує, що НАК почала процедуру вступу до «Єврогазу» на правах асоційованого членства.

Грищенко: Україна "не збирається нікому передавати ГТС"

Україна і Росія не укладали угоду про співпрацю в газовій сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО сьогодні у Верховній Раді України під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання про заяву міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія ЛАВРОВА про досягнуті домовленості між Україною та Росією про співпрацю в газовій сфері.

«В рамках контактів між відповідними урядовими структурами України та РФ ведеться обговорення питання про максимально ефективне використання ГТС, яку ніхто не збирається нікому передавати, в інтересах двох держав. Ніякої конкретної угоди на сьогоднішній день не існує», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Також міністр зазначив, що Україна не веде переговорів про об’єднання своєї газотранспортної системи з російською.

«Ні на міждержавному рівні, ні на міжвідомчому офіційному рівні переговори про об’єднання газотранспортної системи чи газових систем не ведуться», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

При цьому він зауважив, що для України має важливе значення співробітництво з РФ у ядерній сфері. Зокрема, на його думку, створення спільного потужного ядерного центру дасть можливість Україні конкурувати на ринках третіх країн, зокрема у Туреччині, Китаї та Індії.

«Для того щоб створити збалансовану інтегровану систему, ведуться відповідні переговори. Але ніхто нічого нікому віддавати не збирається», - наголосив К.ГРИЩЕНКО, коментуючи заяви про те, що українська влада «здає» національні інтереси у ядерній галузі.

Україна має намір повернути на свій шельф Vanco

Україна розраховує відновити співпрацю з американською компанією Vanco.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні у Сімферополі.

«Повернемо ми назад компанію Vanco», - сказав він.

А.КЛЮЄВ назвав дії попереднього уряду України по відношенню до цієї структури рейдерством, додавши, що вони істотно підірвали авторитет України у світі. "Те рейдерство, яке було з боку попереднього Кабінету міністрів, нічим не виправдане. Ми підірвали авторитет України перед усіма міжнародними інвесторами», - сказав перший віце-прем`єр.

А.КЛЮЄВ заявив, що Україна зацікавлена у роботі компаній з серйозними фінансовими ресурсами і тими, що мають передовий досвід.

Перший віце-прем`єр вважає, що той "авторитет", який створив Україні конфлікт з Vanco, практично нічим не відрізняється від "авторитету" тих країн, де «ходять пірати».

«Це фактично те ж саме. Люди почали працювати, уклали договір – (а у них) все забрали, розірвали (договір)», - сказав А.КЛЮЄВ.

СНД готує ряд документів з активізації енергопроектів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відбув до Санкт-Петербурга для участі у засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) і Ради глав урядів країн - членів Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході візиту заплановані також зустрічі М.АЗАРОВА з прем`єр-міністрами Білорусі і Казахстану Сергієм СИДОРСЬКИМ і Карімом МАСІМОВИМ.

На засіданні Ради глав урядів СНД планується розглянути близько 20 проектів документів, спрямованих на подальший розвиток і поглиблення співпраці держав - учасниць Співдружності. Документи стосуються розвитку співпраці в економічній і гуманітарній сферах, забезпечення безпеки і т.д.

Найважливішим визначене питання про затвердження Плану першочергових заходів щодо реалізації Концепції співпраці держав - учасниць СНД у сфері енергетики.

Зокрема, згідно з проектом документа, в паливно-енергетичному комплексі планується сформувати прогнози виробництва – споживання енергоресурсів держав - учасниць СНД на період до 2020 року і на більш віддалену перспективу, розробити основні напрямки міждержавної співпраці у галузі енергоефективності і енергозбереження з урахуванням світової практики, здійснити спільне будівництво енергетичних об`єктів з використанням різних форм фінансування, зокрема створити додаткові генеруючі потужності і розширити транспортну енергетичну інфраструктуру СНД для збільшення експорту енергоносіїв у треті країни територією держав - учасниць Співдружності.

До розділу «Вуглеводневі енергоресурси і вугілля» включено заходи щодо розробки перспективних напрямків використовування вугілля як альтернативи газовому паливу, пропозицій щодо співпраці у галузі підвищення ефективності видобутку, транспортування і переробки вугілля, зокрема застосування «чистих» технологій використання вугільного палива, газифікації вугілля і утилізації метану.

Також учасники засідання обговорюватимуть проект Протоколу про етапи формування спільного електроенергетичного ринку держав - учасниць СНД, роботу Міжурядової ради з питань агропромислового комплексу СНД.

«Нафтогаз» зацікавлений в російських активах

НАК "Нафтогаз України" зацікавлена в російських активах з видобутку вуглеводнів. Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН журналістам у Берліні, передає РІА "Новости".

Відповідаючи на питання, чи цікавлять "Нафтогаз" активи з видобутку в РФ, він сказав: "Безумовно, цікавлять".

При цьому Є.БАКУЛІН не став конкретизувати, які саме активи, а також не уточнив, що саме пропонує "Нафтогазу" російська сторона в рамках можливого об`єднання активів з "Газпромом".

За словами голови української компанії, сторони мають провести детальні розрахунки. "Сьогодні завдання і "Газпрому", і "Нафтогазу" - зробити розрахунки і дати пропозиції, щоб вони були розглянуті на міжурядовому рівні", - зазначив Є.БАКУЛІН.

Будівництво

Головархітектура захищає історичний центр столиці

Головне управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища Київської міської державної адміністрації до кінця цього року розробить і винесе на розгляд Київської міської ради план зонування центральної історичної частини Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив виконуючий обов`язки начальника Головного управління містобудування, архітектури і дизайну міського середовища КМДА Сергій БРОНЕВИЦЬКИЙ.

За його словами, план зонування всієї території столиці планується розробити і винести на розгляд Київради в 2011 році.

С.БРОНЕВИЦЬКИЙ зазначив, що план зонування визначить для кожного кварталу центральної частини Києва основні показники з обмеження забудови: граничну поверховість, граничну щільність забудови, функціональне призначення територій.

При цьому планується заборонити нове висотне будівництво в зонах охорони Софії Київської і Києво-Печерської Лаври, під час реконструкції не допускати збільшення висотності будівель, обмежити розміщення нових офісів і торгових приміщень в історичному центрі. Разом із планом зонування також буде розроблений містобудівний кадастр.

Фінанси

Рекапіталізацію банку «Надра» планують завершити до кінця червня

Процес рекапіталізації банку «Надра» за участю держави і приватного інвестора планується завершити до кінця червня поточного року.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

«Експертно-аналітична рада з питань рекапіталізації банків при Кабінеті міністрів України підтримала рекапіталізацію банка «Надра» державою спільно з інвестором», – зазначається у повідомленні.

Впродовж трьох тижнів будуть підготовлені всі документи, включаючи угоди реструктуризацій заборгованості банку перед зовнішніми кредиторами.

Регіони

Уряд активізував роботу з комплексного розвитку регіонів

Уряд починає серію великих нарад за участю ключових міністрів і керівників відомств з метою активізації комплексного розвитку економіки і соціальної сфери регіонів України,

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, про це він заявив сьогодні на брифінгу під час робочої поїздки до Криму.

За його словами, сьогоднішня нарада з найважливіших напрямів розвитку Автономної Республіки Крим - одна з перших. Такі наради пройдуть у кожній області України, сказав перший віце-прем`єр.

«Сьогодні розглядаємо питання будівництва інфраструктури – автомобільних доріг, розв`язок, мостів, залізничного вокзалу і нових залізничних колій. Ми детально розбираємося з розвитком ключових галузей і підприємств півострова – яким підприємствам ми допомагатимемо на державному, а яким – на місцевому рівні. Ми комплексно розглядаємо питання енергозабезпечення Криму – будівництво нових ліній електропередач, будівництво нових електростанцій, запровадження нових технологій з енергозбереження і енергоефективності всіх галузей економіки АРК», - повідомив А.КЛЮЄВ.

«Ми плануємо, що треба зробити, щоб «перлина України» - Крим - почав ефективно розвиватися», - підкреслив він.

Також перший віце-прем`єр повідомив, що на наради під керівництвом глави уряду України Миколи АЗАРОВА розглядалися питання створення сприятливого інвестиційного клімату, щоб вітчизняний або іноземний інвестор вкладали свої кошти для створення нових робочих місць. «Ми розглядали, які пільги ми можемо надати інвесторам, щоб залучити їх до України», - відзначив А.КЛЮЄВ.

За його словами, одним з перших регіонів для залучення інвесторів буде Автономна Республіка Крим.