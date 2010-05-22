Азаров планує відвідати Казахстан

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прийняв пропозицію прем`єр-міністра Казахстану Каріма МАСІМОВА відвідати невдовзі Казахстан.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ після засідання глав урядів СНД, відповідаючи на питання журналістів.

Він відзначив, що під час цього візиту планується детально обговорити питання двосторонньої співпраці, зокрема, що стосуються постачання й транзиту нафти.