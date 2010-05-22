Азаров планує відвідати Казахстан
12:40, 22 травня 2010Різне
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Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ прийняв пропозицію прем`єр-міністра Казахстану Каріма МАСІМОВА відвідати невдовзі Казахстан.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу прем`єр-міністр України М.АЗАРОВ після засідання глав урядів СНД, відповідаючи на питання журналістів.
Він відзначив, що під час цього візиту планується детально обговорити питання двосторонньої співпраці, зокрема, що стосуються постачання й транзиту нафти.
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