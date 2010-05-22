Євросоюз попереджуватиме бюджетні кризи

Міністри фінансів країн Євросоюзу одноголосно домовилися про заходи щодо зміцнення бюджетної дисципліни, повідомляє Економічна правда.

Нові правила передбачають санкції щодо тих урядів, які будуть порушувати Пакт стабільності, що лежить в основі єдиної валюти євро.

У першій нараді спеціальної робочої групи, яке відбулося у п`ятницю в Брюсселі під головуванням голови Європейської Ради Хермана Ван Ромпея, брали участь міністри фінансів не тільки єврозони, а й європейські країни, що не входять до неї, а також керівники Єврокомісії та президент Європейського центрального банку Жан -Клод Тріше.

"Ми прийняли рішення про санкції. За підсумками наради цілком зрозуміло, що є широкий консенсус щодо фінансових і нефінансових санкції", - заявив на прес-конференції Ван Ромпей.

За його словами, перше засідання спеціальної робочої групи це тільки початок шляху до попередження криз, подібних грецькій.

На нараді були визначені чотири головні цілі процесу та основні напрямки роботи:

- зміцнити бюджетну дисципліну і зробити більш ефективним Пакт стабільності;

- знайти шляхи до скорочення розриву в рівнях економічної конкурентоспроможності різних країн ЄС;

- створити ефективний механізм з профілактики бюджетних криз;

- посилити економічне управління в рамках союзу, щоб підвищити координацію і ефективність прийнятих антикризових заходів.

Ван Ромпей повідомив, що він сам, Єврокомісія та уряди країн ЄС внесли ряд пропозицій, які будуть оформлені в проект угоди до кінця травня.

До літніх канікул спеціальна робоча група збереться не менше двох разів і підготує до 17 червня, тобто до саміту ЄС, доповідь про заходи.

До наступного саміту, який відбудеться в жовтні, має завершитися процес вироблення єдиної політики.

"Ми всі маємо винести уроки з цього скрутного часу, визнати, що завжди запізнювалися з реакцією на події і тому повинні виробити загальні превентивні заходи. Після рішень з порятунку Греції потрібно використовувати імпульс і продовжити цю роботу", - сказав голова Європейської Ради.