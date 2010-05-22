В Україні завтра грозові дощі
13:52, 22 травня 2010Різне
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У Київській області вдень до 23 тепла
Вдень в Україні короткочасні грозові дощі, в окремих районах шквали вітру 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°, у Карпатах вночі та вдень 4-9° тепла.
У Київській області у неділю вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі 10-12°, вдень 20-22°.
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