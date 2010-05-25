Синоптики NASA прогнозують рекордно спекотне літо

Цього року літо в Європі стане рекордно спекотним за всю сучасну історію метеоспостережень.

З таким прогнозом виступили вчені з Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору, передає NEWSru.

"За останні 12 місяців середньодобова температура атмосфери Землі була найвищою за всі попередні 130 років, - повідомив керівник робіт професор Джеймс ХАНСЕН. - А за період січень-квітень 2010 року температура впритул наближається до абсолютних рекордних показників. Математичні моделі показують, що температура буде зростати в наступні місяці й всім нам у Північній півкулі належить пережити найспекотніше літо за всю історію сучасних метеорологічних спостережень".

Згідно з висновками вчених, спекотна погода, що встановлюється, є наслідком змін у русі теплих течій Тихого океану, що сприяють виникненню кліматичного феномена, відомого як Ель-Ніньо. Нинішнього року Тихий океан виділяє значно більше тепла, ніж зазвичай, що веде до розігрівання нижніх шарів атмосфери Землі.

Ель-Ніньо також є причиною порушення традиційного кліматичного балансу у ряді регіонів світу, що веде до природних катаклізмів, включаючи повені.