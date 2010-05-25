Терміни введеня ЄС безвізового режиму залежать від влади України

Терміни, коли Європейський Союз введе безвізовий режим для українців залежатимуть, у першу чергу, від того, наскільки швидко влада України зможе утілити в життя необхідні для цього заходи.

Як передає кореспондент УНІАН в Польщі, про це заявив Європейський комісар у справах розширення і політики сусідства Штефан ФЮЛЕ на прес-конференції в Сопоті в понеділок.

Ш. ФЮЛЕ, який брав участь в неформальному саміті, присвяченому ініціативі Євросоюзу "Східне партнерство", зазначив, що однією з цілей цієї ініціативи є введення безвізового режиму для усіх шести держав-учасниць, серед яких Україна.

Єврокомісар каже, що найдалі серед держав "Східного партнерства" діалог в питанні лібералізації візового режиму просунувся з Україною, яка може отримати план дій з введення безвізового режиму на найближчому саміті з ЄС восени цього року.

"Сподіваюся, що перед самітом восени УКРАЇНА-ЄС нам вдасться вже затвердити конкретний план дій, який приведе до відміни віз для українців", - сказав він.

Ш. ФЮЛЕ назвав складним введення безвізового режиму, пояснивши це тим, що необхідно провести багато "технічних" змін, а також тим, що це "політично дратівлива" тема в Євросоюзі.

Єврокомісар додав, що ЄС влітку почне діалог про лібералізацію візового режиму з Молдовою, а також веде аналогічні переговори з Грузією. Він висловив надію, що полегшення видачі віз стане можливим і для громадян Азербайджану та Вірменії (учасником "Східного партнерства" також є Білорусь - УНІАН).