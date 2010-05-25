26 травня у Києві відбудеться засідання робочої групи Україна-НАТО

26 травня в Києві відбудеться засідання робочої групи УКРАЇНА-НАТО з питань військової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник прес-служби МЗС України Олександр ДІКУСАРОВ сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, українську сторону під час засідання очолюватиме заступник міністра закордонних справ Костянтин ЄЛІСЄЄВ, а делегацію НАТО очолюватиме заступник Генерального секретаря Альянсу з питань оборонної політики і планування Іржи ШЕДІВІ.

Як наголосив керівник прес-служби МЗС, співпраця з НАТО є дуже актуальною. "Вона покликана сприяти зміцненню національної безпеки шляхом просування реформ в секторі безпеки і оборони, орієнтованих на передовий досвід західних країн", - сказав О.ДІКУСАРОВ.

Він також повідомив, що сьогодні запланована зустріч міністра закордонних справ України Костянтина ГРИЩЕНКА і заступника Генерального Секретаря НАТО з питань оборонної політики і планування І. ШЕДІВІ, під час якої обговорюватимуть питання політичного діалогу і практичної співпраці України і НАТО. "Окрему увагу приділять залученню ресурсної і експертної допомоги Альянсу для здійснення реформ в Україні", - сказав керівник прес-служби МЗС.

За його словами, українська сторона зацікавлена в ефективному переговорному процесі з Північноатлантичним альянсом і проводитиме ці консультації у рамках своїх національних інтересів та інтересів європейської безпеки.