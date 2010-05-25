ГОЛОВНЕ на 25 травня (день)

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Економіка

Україна не обмежуватиметься з ЄС ініціативою “Східне партнерство”

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО заявляє, що офіційний Київ не обмежуватиме свою співпрацю з Євросоюзом лише ініціативою “Східне партнерство”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі українського МЗС, про це глава відомства сказав сьогодні під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн - учасниць “Східного партнерства” у польському місті Сопот.

“Ініціатива ЄС “Східне партнерство” є одним з багатьох форматів співпраці між Україною та Європейським Союзом, який Київ має намір повною мірою використовувати, не обмежуючись лише ним і розглядаючи в якості своїх пріоритетних цілей у відносинах з ЄС скасування віз для українців, створення повноцінної зони вільної торгівлі і підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, – заявив К.ГРИЩЕНКО.

Він також зазначив, що Україна розглядає розпочату рік тому ініціативу ЄС “Східне партнерство” як перспективний інструмент реалізації спільних проектів Європейського Союзу та країн Східної Європи, водночас вважаючи, що період розробки концепції “Східного партнерства” вже повинен змінитися стадією впровадження практичних програм із прямою очевидною віддачею для держав-учасниць.

“Київ підтримує все, що наближує нас до Європейського Союзу і європейських стандартів життя. При цьому основний акцент українська дипломатія робитиме на досягненні конкретних результатів. Зокрема, ми не сумніваємось у тому, що рішення ЄС про скасування віз для українців стало би набагато потужнішим поштовхом для впровадження європейських цінностей і норм в Україні, ніж будь-які політичні декларації”, - сказав К.ГРИЩЕНКО.

Неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн - учасниць “Східного партнерства” у польському Сопоті була організована з ініціативи Польщі та Іспанії. Остання зараз здійснює головування в ЄС. У заході взяли участь голови МЗС і старші дипломати 27 країн - членів Європейського Союзу і шести держав пострадянського простору, які є учасниками “Східного партнерства”.

Фінанси

Ляпіна: Податкові канікули не сприяють суттєвому зменшенню податкового тиску

Введення податкових канікул для малого бізнесу не посприяє істотному зменшенню податкового тиску. Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила народний депутат України (НУ-НС) Ксения ЛЯПІНА сьогодні під час прес-конференції.

"Податкові канікули у вигляді, який був проанонсований владою, виглядають так: ви можете не платити податок на прибуток, але виплатите усі податки на фонд заробітної плати, оскільки канікули-то для бізнесу, а не для фізичної особи, яке працює. Нікому такі податкові канікули не потрібні", - говорить вона. На її думку, у такій формі податкові канікули - це обман.

Водночас К. ЛЯПІНА вважає, що в Україні доцільно залишити спрощену систему оподаткування. "Ми переконані, що така система повинна сьогодні існувати. Головне завдання, яке може виконати діюча влада, - виключно захистити спрощену систему оподаткування, можливо, модифікувати в тій частині, де, як і будь-яким іншим податком, користуються для неналежного способу ведення бізнесу, відмивання грошей і т. д"., - сказала депутат. Вона також наголосила що позиція об'єднань підприємців полягає в тому, що вони просять владу не чіпати спрощену систему оподаткування.

ТЕК

«Нафтогаз» має намір у 2010 році залучити 16,3 млрд. грн.

НАК "Нафтогаз України" планує в 2010 році залучити кредитні ресурси на суму 16,323 млрд. грн. для фінансування закачування природного газу в підземні сховища газу (ПСГ).

Про це сказано в проекті постанови Кабінету міністрів про затвердження фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2010 рік, копію якого має в розпорядженні УНІАН.

Водночас, у документі сказано, що в 2010 році компанія планує скерувати 5,214 млрд. грн. на погашення заборгованості за кредитними угодах минулих років.

Також, згідно з проектом фінансового плану НАК "Нафтогаз України" на 2010 рік, компанія планує, що надходження коштів від реалізації товарів, робіт і послуг складуть 117,2 млрд. грн., а усього надходження складуть 123,4 млрд. грн.

Згідно з документом, загальні витрати компанії в 2010 році складуть 147,1 млрд. грн. При цьому сума необхідної компенсації витрат від реалізації імпортованого газу шляхом передачі ОВДП до статутного фонду складе 6,3 млрд. грн.

Також в документі наголошують, що з урахуванням виконання запланованих заходів залишок грошових коштів (профіцит) на кінець 2010 року планують у розмірі 0,1 млрд. грн.

Створення СП «Нафтогазу» та «Газпрому» - давня ідея Ющенка та Путіна

Проект створення спільних підприємств - операторів з постачання природного газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" був узгоджений тодішніми президентами України та РФ Віктором ЮЩЕНКОМ і Володимиром ПУТІНИМ ще у 2007-2008 роках і може бути реалізований у рамках чинного законодавства як України, так і Росії.

Про це в коментарі УНІАН заявив експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що такий проект відповідатиме і українським, і російським національним інтересам, і не суперечить інтеграції України в європейську Енергетичну спільноту.

"Такий варіант буде взаємовигідним з економічної точки зору. Він не потребує "злиття" компаній, відчуження або передачі в управління ні української, ні російської ГТС", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

"Логіка такого типу СП узгоджується з нещодавно задекларованим наміром уряду України налагодити постачання газу з країн Центральної Азії, у першу чергу туркменського. Концепція створення державними компаніями "Нафтогаз України" і "Газпром" СП - операторів з метою встановлення прозорості, стабільності і балансу інтересів сторін в газовій сфері була розроблена і узгоджена ще в 2007 - 2008 роках за дорученням і за участю Президента України В. ЮЩЕНКА" - підкреслив експерт.

Він наголосив, що згідно з домовленостями, планували, що "Нафтогаз" і "Газпром" створять два СП.

Одне - на паритетних умовах (50% на 50%) - для доставки щорічно 50 - 55 млрд. кубометрів туркменського газу до території України, і друге (з російською часткою 25% - 50%) - для постачань туркменського газу українським споживачам в обсягах до 30 млрд. кубометрів на рік.

"Проекти позитивно сприйняла російська сторона і спільно схвалили президенти України і РФ під час переговорів в Москві 12 лютого 2008 р. Уряди невідкладно повинні були реалізувати ці проекти. Проте, на жаль, на урядовому рівні домовленості президентів не були виконані. Замість цього з'явилися невигідні для України газові контракти від 19 січня 2009 року", - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Сьогодні, вважає експерт, пропозиції про створення СП - операторів залишаються актуальними, проте потребують істотного вдосконалення з урахуванням сучасних реалій.

"Особливу увагу зараз треба надати питанню транзиту російського природного газу через Україну, враховуючи проекти "обхідних" маршрутів, реалізація яких практично неминуча. Проте зараз, порівнюючи з 2008 роком, ситуація істотно ускладнилася і контрактами 2009 - 2010 рр. Тепер для росіян немає очевидної мотивації змінювати існуючу, вигідну їм співпрацю і встановлювати рівноправні стосунки з Україною в газовій сфері. Хоча, саме російська позиція щодо партнерства з нашою державою, в основному, і визначатиме результат наступних переговорів про газ. І той, хто з українського боку знайде аргументи і зуміє відстояти українські національні інтереси у цій сфері, претендуватиме на пошану і українців, і росіян", - переконаний Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

НКРЕ збільшила прогнозну гуртову ціну електроенергії

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) збільшила прогнозну гуртову ціну електроенергії на червень 2010 року на 2% - до 483,67 грн. за МВт/год порівняно з ціною, встановленою для травня.

Про це сказано в постанові НКРЕ (№607 від 20 травня 2010 року), текст якої має в розпорядженні УНІАН.

НКРЕ прогнозує, що в поточному році прогнозна гуртова ціна електроенергії на Гуртовому ринку електроенергії в Україні виросте на 15%.

З початку 2010 року прогнозна ГРЦ виросла на 9,57% - з 441,4 встановлених для січня до 483,67 грн. за МВт/год у червні.

За 2009 рік рівень прогнозної гуртової ціни виріс на 8,7% - з 395,17 грн., встановлених для січня, до 428,55 грн. за МВт/год (без ПДВ) у грудні.

Реалізація бензину в Україні через АЗС у квітні скоротилася на 4%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 6216 одиниць, у квітні скоротилася на 4,0% порівняно з квітнем 2009 року - до 296,5 тис. тон, а дизельного палива збільшилася на 12,1% - до 136,5 тис. тон. Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

У повідомленні сказано, що в обсягу реалізованого бензину 52,4% доводилося на продаж бензину марок А- 94-98, 40,9% - А- 90-93, 6,7% - А- 72-80.

У квітні через мережу АЗС було продано уроздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 4,196 млрд. грн., з якої 3,065 млрд. грн. (73,0%) складав роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,132 млрд. грн. (27,0%) - від продажу дизельного палива.

На 1 травня на АЗС в залишках налічували 137,5 тис. тон бензину і 63,7 тис. тон дизельного палива.

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Держспецзв’язку представила нову розробку «Електронна Україна»

Державна служба спеціального зв'язку і захисту інформації представила перспективне рішення захисту інформаційних ресурсів - "Електронну Україну".

Як повідомили УНІАН в Державній службі спеціального зв'язку і захисту інформації України, напередодні в Києві відбулася XIII Міжнародна науково-практична конференція "Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

У рамках конференції державне підприємство "Українські спеціальні системи" Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації представило перспективне рішення захисту інформаційних ресурсів - "Електронна Україна".

Як наголошують в Держспецзв'язку, інноваційність розробки полягає в абсолютно новій філософії побудови захисту інформаційних ресурсів, яка викликала великий інтерес у провідних фахівців в області IT, зокрема, у генерального директора компанії "Майкрософт" у країнах Європи П’єра ПАОЛО.

Розробка "Електронна Україна" відповідає понад 300 міжнародним стандартам, що дозволяє вже сьогодні впровадити абсолютно захищений міжвідомчий документообіг у рамках Національної системи конфіденційного зв'язку, розвернути легітимну інфраструктуру електронного цифрового підпису, розв'язати проблему "єдиного вікна" в спілкуванні громадян з органами державної влади.

За підсумками роботи конференції прийнято рішення про створення Консультаційної ради при главі Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України Леонідові НЕТУДИХАТІ, до складу якої увійшли країни-провідні інтелектуальні центри у сфері захисту інформації.

Валютний ринок

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають - по 7,94 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 24 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,90-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках знизився на 1,6% відучора і сьогодні складає 9,62/9,89 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,73 грн./євро, з продажу - в межах 9,77-10,11 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 24 травня знизився на 0,4% і сьогодні складає 0,2485 грн./рубль, продажу - на 0,2% - до 0,2585 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2420-0,2520 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2530-0,2620 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва складає 7,92 грн./дол., продажу - 7,94 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,93 грн./дол., з продажу - в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва знизився на 1,2% відучора і сьогодні складає 9,67 грн./євро, продажу - на 1,9%, до 9,82 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,73 грн./євро, з продажу - в межах 9,76-10,00 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,4% порівняно з 24 травня і сьогодні складає 0,2492 грн./рубль, продажу - на 0,3% - до 0,2696 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2420-0,2520 грн./рубль, з продажу - в межах 0,2570-0,2620 грн./рубль.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 25 травня, такий: гривні до долара США - 7,9255, до євро - 9,904497, до російського рубля - 0,25519.