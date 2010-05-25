Влада готує на літо нові угоди з Росією

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО не виключає, що нова влада готує на літо 2010 року українсько-російські угоди, підписання яких призведе до втрати значної частини стратегічної власності держави.

"Завдяки тому, що громадянське суспільство було небайдужим в цей складний час, 17 травня відклали підписання цілої низки угод. Але якщо ви подивилися останнє інтерв’ю ЯНУКОВИЧА, то ви зрозуміли, що з порядку денного ніхто ці питання не зняв. Вони просто обирають той час, коли, можливо, суспільство піде на літній відпочинок, коли всі будуть займатися своїми справами і будуть далекими від суспільного життя. І в цей час можуть підписати все, що потім не буде так легко мати зворотного ходу", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції у Полтаві, повідомляє офіційний сайт лідера БЮТ.

"Саме тому я намагаюся об`їхати всі області, підтримати створені в областях Комітети захисту України, обговорити, яка наша спільна тактика і стратегія роботи сьогодні, і спробувати примирити демократичні сили, щоб вони не демонстрували протистояння між собою, коли сьогодні такі виклики постають від діючої влади", - пояснила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, вона намагається примирити та об`єднати демократичні сили держави для спільного захисту українських інтересів. "Я намагаюсь сьогодні зняти весь той негатив, який накопичився між патріотичними демократичними силами за всі ті попередні роки", - додала вона.