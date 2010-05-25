Держприкордонслужба спростить контроль уболівальників Євро-2012

Державна прикордонна служба України підготувала постанову про спрощення до Євро-2012 прикордонного контролю осіб, які приїжджатимуть на фінал Чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Держприкордонслужби України Микола ЛИТВИН.

За його словами, ця постанова вже практично повністю “завізована”, і найближчим часом буде подана на розгляд уряду.

Як зазначив М.ЛИТВИН, в ній, зокрема, передбачається відміна міграційної картки, проходження прикордонного контролю на бортах літаків та у потягах.

У той же час М.ЛИТВИН зауважив, що необхідно вирішувати питання з розробки так званих біометричних паспортів, що дозволить спростити та зменшити у часі систему проходження прикордонного контролю. Але це питання, на його думку, більше стосується МВС.