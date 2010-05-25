ГОЛОВНЕ на 25 травня

Фондовий ринок

ФДМУоцінив приватизаційні блокпакеты «Полтаваобленерго», «Сумиобленерго» і «Одессаобленерго» Фонд державного майна України (ФДМУ) провів незалежну оцінку блокуючих державних пакетів акцій «Полтаваобленерго», «Сумиобленерго» і «Одессаобленерго», які планується виставити на продаж на фондових біржах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ФДМУ, пакет акцій ВАТ «Полтаваобленерго» у розмірі 25% + 1 акція оцінений в 190 млн. 183,5 тис. грн., пакет акцій ВАТ «Сумиобленерго» у розмірі 25% + 1 акція оцінений в 108 млн. 233,25 тис. грн., а пакет ВАТ «Одессаобленерго» у розмірі 25,006% - в 47 млн. 246,32 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ відповідно до затвердженого графіка приватизації планує виставити акції цих обленерго в травні-червні цього року на фондових біржах.

Раніше ФДМУ зняв з продажу блокуючі пакети акцій “Сумиобленерго”, “Прікарпатьеобленерго” і “Полтаваобленерго”, які до цього неодноразово виставлялися на біржах, проте торги постійно відмінялися через відсутність заявок від потенційних покупців.

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На українському фондовому ринку знову обвал - індекс «Української біржі» впав на 12%

На українському фондовому ринку сьогодні знову стався обвал - індекс «Української біржі», за станом на 13:46, впав на 12,47% - до 1431,40 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Індекс ПФТС, за станом на 13:42, впав на 5,26% - до 618,99 пунктів.

Як відзначають експерти, котирування українських акцій, як завжди, слідують за трендом світових ринків. Світові фондові ринки у вівторок впали до мінімальних значень з вересня 2009 року.

Акції США на відкритті втратили більше 2%

Американські індекси втратили більше 2 відсотків при відкритті услід за іншими ринками, які реагують на проблеми європейського банківського сектора і загрози Північної Кореї на адресу Південної. повідомляє Рейтер.

До 17.34 МСК Dow Jones знизився на 2,16 відсотка до 9.848,88 пункту, індекс Standard & Poor`s 500 опустився на 2,22 відсотка до 1.049,82 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 2,38 відсотка до 2.160,97 пункту.

Після того, як Іспанія вдалася до порятунку місцевого банку, глобальні інвестори затурбувалися про стійкість світової фінансової системи.

Це відбилося на відношенні до акцій крупних банків і представників промисловості США. Котирування Bank of America Corp втратили 3,7 відсотка, алюмінієвого гіганта Alcoa Inc - подешевшали на 4,4 відсотка.

Неприйняття до ризикованих інструментів у гравців загострилося після сьогоднішнього обвалу азіатських майданчиків, які відреагували на попередження лідера Північної Кореї Ким Чим Іра завдати удару по Південній Кореї, лише якщо та нападе першою.

"Ми бачимо черговий раунд позбавлення від ризикової стратегії", - сказав аналітик ринку акцій в Jefferies & Co Артур Хоган.

Фінанси На межбанку торги по долару закрилися котируваннями 7,9240/7,9250 грн../долл. Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9215/7,9265, до 12:00 звузився спрэд - 7,9220/7,9260. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9240/7,9250 грн../долл.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесЬконсалтінг», в 11:00 Нацбанк оголосив про покупку доларів по курсу 7,9250 грн../долл.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2520/0,2523, до 12:00 цін знизилися до 0,2515/0,2517. До закриття ціни досягли рівня 0,2510/0,2511. У Росії курс долар-рубель виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,6250 (+0,5250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з відмітки 1,2277/1,2279, а до 14:45 впали до 1,2195/1,2197. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,7315/9,7405, до 12:00 цін пішли вниз -9,6840/9,6930. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли поточного мінімуму 9,6620/9,6675.

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Western Union повідомляє, що обов`язковою умовою отримання переказів з 18 травня є контрольний номер З 18 травня 2010 р. в Україні компанія «Вестерн Юніон» упроваджує обов`язковий критерій при виплаті переказів - «Контрольний Номер Грошового Переказу» (КНГП)» - з метою захисту конфіденційної інформації клієнтів, які користуються послугами компанії.

Про це говориться в листі, направленому банкам, що здійснюють переклади Western Union, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Тепер одержувач повинен надавати правильний контрольний номер для здобуття перекладу. Якщо він не може надати правильний контрольний номер, то представник банку повинен порекомендувати йому звернутися до відправника перекладу для уточнення даних. Окрім контрольного номера одержувач, як і раніше, повинен надати інші необхідні дані про переклад.

«Деякі банки практикували видачу перекладів без обов`язкової вказівки контрольного номера, а ідентифікацію одержувача проводили за іншою наявною інформацією», - пояснили УНІАН в одному з банків-агентів Western Union. Як пояснила співбесідник агентства, посилювання правил здобуття перекладів пов`язане з випадками шахрайства, що почастішали.

Банки НБУ запрошує в комбанків інформацію про суддів, які, на їх думку, винесли неправомочні ухвали

Національний банк України просить комерційні банки надати інформацію про суддів, які, на думку банкірів, винесли неправомочні ухвали.

Про це говориться в телеграмі №18-312/2377-8404 Нацбанку, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

У документі запрошується інформація «відносно суддів, якими прийняте неправомочне, на думку керівництва банку, рішення (з вказівкою назви банку, назви суду, прізвища, імені, по батькові судді, надати прийняте рішення, короткий вміст прийнятого рішення, а також, в разі наявності, і дані про результати оскарження цього рішення) або про відсутність такої інформації".

Вищезгадана інформація буде використана при «підготовці документів для проведення найближчим часом наради під головуванням Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА по питаннях розробки заходів, направлених на подолання великого об`єму проблемної заборгованості банківської системи і загрози порушення прав вкладників і інших кредиторів банків».

Страхування Госпсуд Києва оголосив банкротом і відкрив ліквідацію страхового суспільства «Вексель» Господарський суд Києва визнав банкротом акціонерне страхове суспільство «Вексель» (м. Київ) і відкрив ліквідаційну процедуру. Постанова суду від 18 травня 2010 року опублікована в газеті «Урядовий кур`єр» № 92 від 22 травня.

Ліквідатором призначений Євгеній КУДЛЯК. Заяви кредиторів приймаються протягом одного місяця з дня публікації.

Як повідомляв УНІАН, акціонери страхового суспільства «Вексель» на загальних зборах 22 січня т. р. прийняли вирішення про ліквідацію компанії.

Причиною ліквідації стала «відсутність реальних доріг фінансового оздоровлення суспільства і виведення його із складної фінансової ситуації».

21 січня т.г. Госфінуслуг припинила всі ліцензії на здійснення страхової діяльності АСО «Вексель» (Київ) «у зв`язку з невиконанням вирішення про вживання заходів дії».

Довідка УНІАН. АСО «Вексель» засновано в 1994 році, його засновником виступив "Промінвестбанк" (Київ).

За даними Агентства по розвитку інфраструктури фондового ринку, на липень 2008 року акціонерами компанії були три фізичні особи, якими належало 30,55%, 30,32%, і 33% акцій.

ПЕК Кабмін рекомендуватиме НКРЕ переглянути ціни на газ для промспоживачів і бюджетних організацій Кабінет міністрів України рекомендуватиме Національній комісії регулювання електроенергетики з 2 червня переглянути ціни на газ для промислових споживачів і бюджетних організацій.

Про це сказано в проекті постанови Кабміну «О затвердженні фінансового плану і основних показників руху засобів НАК «Нафтогаз України», текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Рекомендувати НКРЕ переглянути з 01.06.10 ціни на природний газ для промислових споживачів і бюджетних організацій і установ з метою встановлення їх на єдиному економічно обгрунтованому рівні», - наголошується в проекті документа.

Крім того, уряд рекомендуватиме НКРЕ надалі переглянути ціни на газ для всіх категорій споживачів «для забезпечення їх поступового приведення до економічно обгрунтованого рівня з метою створення умов, які дозволятимуть НАК «Нафтогаз України здійснювати розрахунки за газ, що імпортується, виключно за рахунок засобів, які поступають від кінцевих споживачів газу».

Також регулювальникові планується рекомендувати переглянути тарифи на транспортування газу магістральними і розподільними газопроводами для повного відшкодування виробничих витрат газопостачальних і газорозподільних компаній.

Нагадаємо, НКРЕ щомісячно передивляється рівень граничних цін для промпотребителей і бюджетних організацій з врахуванням коливань національної валюти по відношенню до долара США по курсу, зафіксованому на 1 січня 2009 року.

У квітні регулювальник понизив граничні ціни на газ на травень для промислових споживачів і бюджетних установ на 1,4%, або на 27,45 грн. за тис. куб. м, - до 1 992,8 грн. за тис. куб. м (без ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподіл і постачання газу).

Востаннє роздрібні ціни на газ для населення передивлялися НКРЕ в 2008 році. Тоді ціни, що набрали чинності з 1 грудня 2008 року, були збільшені в середньому на 35%.

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“Київенерго” до кінця дня загрожує відключити від енергопостачання центр столиці і ряд маршрутів суспільного транспорту АК «Київенерго» початку роботи по відключенню від електропостачання об`єктів, що належать найбільшим боржникам, зокрема, сьогодні, 25 травня, відключенню підлягає ряд об`єктів КП «Киевгоросвещеніє» і КП «Киевпасстранс».

Про це повідомляє Департамент корпоративних комунікацій АК "Київенерго".

Таким чином, сьогодні без вуличного освітлення може залишитися вулиці Хрещатик, Лютеранська, Городецкого, Заньковецкой, Бессарабськая площа, вулиці Богдана Хмельницького, Прорізна, Грінченко, Європейська площа, вулиці Трьохсвятительська і Грушевського.

Крім того, планується припинити енергопостачання об`єктів «Киевпасстранса» - на просп. Науки, 146, пер. Волго-Донський, 1, р-н Дарницького вагоноремонтного заводу, від яких харчуються лінії електропередач тролейбуса № 1, трамваїв № 33, № 28, № 21.

Також уточнюється список об`єктів на відключення, які належать ВАТ «АК «Киевводоканал».

Як відзначають в “Київенерго”, інші боржники будуть поступово відключені впродовж місяця, згідно встановленому компанією графіку.

“Всі дії “Київенерго” після відключення боржників виробляються згідно чинному законодавству і є наслідком безвідповідального відношення чиновників КМДА і керівників комунальних підприємств до своєчасної оплати за електричну енергію”, - наголошується в повідомленні.

У “Київенерго” підрахували, що загальний борг споживачів за електроенергію складає 913 млн. 474 тис. грн. Найбільшими боржниками є: “Киевводоканал” - 473 млн. грн., метрополітен - 49 млн. 612 тис. грн., горосвещение - 29 млн. 927 тис. грн., КП «Киевпасстранс» - 23 млн. 120 тис. грн., населення - 129 млн. 657 тис. грн., міський і районний бюджети (разом) - 15 млн. 703 тис. грн.

Як раніше повідомляла компанія, для запобігання відключенням підприємства-боржники повинні були до 25 травня сплатити поточний вжиток електроенергії і надати погоджені графіки погашення існуючих заборгованостей за попередні періоди.

У «Київенерго» також відзначають, що, дотримуючи чинного законодавства, компанія попередила офіційні і контролюючі органи Києва і країни про заплановане відключення боржників від електричної енергії. Зокрема, відповідними листами повідомлені прокуратура міста Києва, Служба безпеці України, Державна інспекція по енергетичному нагляду за режимами вжитку електричної і теплової енергії в м. Києві, відповідні управління КМДА, і інші причетні установи. Крім того, голові КМДА Леоніду ЧЕРНОВЕЦКОМУ було направлено черговий лист, в якому відмічена важливість забезпечення фінансування підприємств міського і районного бюджетів для здійснення стовідсоткової оплати за спожиту електроенергію в 2010 році, а також пропонувати передбачити засоби оплату боргів попередніх періодів.

За даними “Київенерго”, за станом на 17 травня борг бюджету Києва перед компанією по компенсації різниці між існуючими тарифами на тепло і реальними витратами на його виробництво складає 1 млрд. 868 млн. грн. Загальний борг всіх споживачів “Київенерго” за теплову і електричну енергію складає 2 млрд. 239 млн. 474 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО завірив, що столиця не залишиться без тепла та світла із-за боргів міста перед “Київенерго”.

“Є питання, про які можна заявляти, але знати, що вони ніколи не можуть реалізуватися. Питання про заяву про усесвітнє відключення - це те, що ніколи не реалізується”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він визнав існування заборгованостей по оплаті за надані “Київенерго” послуги комунальним підприємствам і бюджетним установам, а також заборгованість по різниці в тарифах. По словах А.ГОЛУБЧЕНКО, борги накопичилися, зокрема, через відсутність затвердженого міського бюджету.

“Зараз ми прийняли бюджет, і як тільки буде підписано рішення (мером столиці - УНІАН), ми відразу почнемо покривати борги бюджетних організацій і комунальних підприємств. Ми п`ять місяців не використовуємо бюджетні кошти для погашення заборгованості по тарифах, тому що у нас бюджету не було. Це є певні і об`єктивні речі”, - сказав він.

В той же час А.ГОЛУБЧЕНКО заявив, що борг, який виник в Києві із-за різниці в тарифах, без допомоги уряду столиця не зможе погасити.

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В Україні крупнооптові ціни на нафтопродукти за тиждень знизилися в середньому на 2,4% З 18 по 25 травня поточного року середні по Україні крупнооптовые ціни на нафтопродукти знизилися на 1,3-3,1% (в середньому на 2,4%).

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій групі «А-95» (Київ).

За даними моніторингу консалтингової групи «А-95», з 18 по 25 травня т.г. середні по Україні крупнооптовые ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А-80 - знизилися на 2,3%, або 190 грн../тонна, - 8170 грн../тонна; на бензин А-92 - знизилися на 1,3%, або 110 грн../тонна, - до 8530 грн../тонна; на бензин А-95 - знизилися на 3,1%, або 280 грн../тонна, - до 8680 грн../тонна; на дизельне паливо - знизилися на 2,9%, або 210 грн../тонна, - до 6920 грн../тонна.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тонн (у 2008 році - 4,75 млн. тонн), а дизельного палива - 4,36 млн. тонн (у 2008 році - 5,29 млн. тонн).

Довідка УНІАН. ТОВ «Консалтингова група «А-95» створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

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Нафта на торгах різко падає в ціні

Вартість нафти на торгах у вівторок значно знижується на тлі падаючих фондових індексів по всьому світу, повідомляє РІА Новості із засланням на агентство Dow Jones. Вартість липневих ф`ючерсів на нафту на електронних торгах в Нью-Йорку за станом на 18.28 мск знизилася на 2,10 долара, або на 3%, - до 68,11 долара за баррель. Спотова ціна на нафту марки Brent з постачанням в липні в Лондоні до 18.38 мск зменшилася на 2,04 долара, або на 2,9%, - до 68,10 долара за баррель. Експерти компанії Ritterbusch and Associates прогнозують, що ціни на нафту найближчим часом виявляться в діапазоні 64-65 доларів за баррель з вірогідністю в 80%. Провідні європейські фондові індекси за станом на 19.00 мск вівторка знаходяться в глибокому мінусі: британський індекс FTSE 100 знизився на 2,54% - до відмітки 4940,59 пункту, німецький DAX 30 впав на 2,79% - до 5643,45 пункту, французький індекс CAC 40 впав на 3,12%, до 3323,89 пункту. Провідні американські фондові індекси на 19.00 мск вівторка також демонструють стрімке падіння. Індекс DJIA на торгах в Нью-Йорку впав на 2,04% - до 9861,46 пункту. Індекс широкого ринку S&P 500 втратив 2,14% і виявився на рівні 1050,70 пункту. Індекс високотехнологічних компаній NASDAQ просів на 2,27% - до 2163,35 пункту. Провідні фондові ринки Азії у вівторок закрилися спадом, зокрема загальний для Азіатсько-тихоокеанського регіону індекс MSCI Asia Pacific (включаючи Японію) до закриття ключових майданчиків Азії і Австралії у вівторок впав на 3% - до 109,00 пункту. За підсумками торгів понеділка вартість липневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil склала 70,21 долара за баррель, підвищившись на 0,17 долара на тлі припущень трейдерів про вигідність інвестицій в енергоресурси, що помітно подешевшали за останні дні.

Промисловість УСПП співробітничатиме з Союзом промисловців Придністров`я Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і Союз промисловців, аграріїв і підприємців Придністров`я підписали угоду про поглиблення співпраці

Про це УНІАН повідомили в УСПП із засланням на президента союзу, народного депутата України Анатолія КИНАХА, який вчора здійснив робочий візит в Придністров`ї.

Згідно повідомленню, дана угода передбачає зміцнення зв`язків між товаровиробниками обох країн, реалізацію спільних інфраструктурних і інвестиційних проектів, а також розвиток інших форм економічного співробітництва.

Як відзначили в прес-службі, вже підписаний рамковий документ, до якого впродовж місяця на основі роботи експертних груп буде напрацьований протокол пріоритетів з конкретними завданнями, які вирішуватимуться спільними зусиллями і у взаємодії із структурами як законодавчої, так і старанної влади України і Придністров`я. Особлива увага приділятиметься питанням митної регуляції, сертифікації продукції, зниження транспортних витрат, кооперації окремих підприємств, а також створенню умов для збуту продукції українських підприємств на території Придністров`я і навпаки.

А.КИНАХ також повідомив про досягнення домовленості між промисловцями України і Придністров`я про те, аби в другому півріччі цього року провести українсько-придністровський бізнес-форум, який є важливим механізмом поглиблення взаємовигідної двосторонньої співпраці.

Довідка УНІАН. Союз промисловців, аграріїв і підприємців Придністров`я (СПАПП) був створений в 1999 році як громадська організація, об`єднуюча промисловців, сільськогосподарські, наукові, фінансові, торгівельні союзи, підприємства і організації, учених, інженерів і інших фахівців. У СПАПП входить більше 150 підприємств Придністров`я, що представляють різні галузі народного господарства, промисловості, агропромислового комплексу, будівництва, транспорту, зв`язку, торгівлі, на яких працює понад 60 тис. чоловік, тобто більше половини всіх зайнятих в народному господарстві громадян Придністров`я.

Соцполітіка КС визнав неконституційним делегування Кабміну повноважень за визначенням розміру компенсацій рисок населення, що проживає поряд з АЕС Конституційний Суд України визнав неконституційним і відмінив ряд положень Закону України «О використанні ядерної енергії і радіаційної безпеки» і інших законодавчих актів, якими Кабінету міністрів України делегувалися повноваження за визначенням розміру відрахувань і порядку перерахування коштів збору на соціально-економічну компенсацію рисок населення, що проживає поряд з АЕС (т.з. зони спостереження).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення КС прийняв 20 травня і обнародував сьогодні.

З виставою з даного питання в КС звернувся в грудні 2009 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

У своїй виставі В.ЮЩЕНКО просив розглянути питання про конституційність окремих положень Законів "О використанні ядерної енергії і радіаційної безпеки" від 8 лютого 1995 року; "Про систему оподаткування" від 25 червня 1991 року і в редакції Закону "Про внесення змін до деяких законів України про впорядковування питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостережень підприємств по видобутку і переробці уранових руд, ядерних установок і об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами".

Згідно з рішенням, зокрема, КС вказав, що встановлення податків і зборів є винятковою компетенцією Верховної Ради і не може бути делеговане уряду.

В той же час, суд закрив виробництво за уявленням Президента в частині конституційності норм, що делегують Кабміну повноваження встановлення об`єму аналогічного збору для уранодобувних підприємств.

Нагадаємо, що 25 червня 2009 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких Законів України "О впорядковуванні питань соціального захисту населення, яке проживає на території зони спостережень підприємств по видобутку і переробці уранових руд, ядерних установок і об`єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами".

20 липня 2009 року В.ЮЩЕНКО ветировал цей закон. 17 листопада 2009 року Верховна Рада здолала вето.

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Міноборони планує підвищити з 1 жовтня грошове забезпечення військовослужбовців

Міністерство оборони України планує підвищити з 1 жовтня рівень грошового забезпечення військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра оборони Борис АНДРЕСЮК сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

Як відзначають у військовому відомстві, низький рівень грошового забезпечення офіцерів і військовослужбовців за контрактом негативно впливає на кадровий потенціал Озброєних сил України.

“Низькі розміри грошового забезпечення військовослужбовців, яке останній раз підвищувалося більше двох років тому, не забезпечують конкурентоспроможності військової служби на ринку праці. Проблеми в системі грошового забезпечення військовослужбовців ваблять незадоволеність людей в погонах і є одним з головних чинників втрати існуючого кадрового потенціалу. Переважна більшість військовослужбовців звільняються у зв`язку із закінченням терміну контракту і достроковим розірванням контракту із-за небажання продовжувати службу”, - відзначив Б.АНДРЕСЮК.

Він уточнив, що мінімальне грошове забезпечення контрактника складає лише 870 грн., а середня заробітна плата в Україні - на рівні 2 тис. 109 грн. Така ж ситуація у офіцерів, адже на сьогоднішній день диспропорція між посадовими окладами офіцерів і державних службовців складає 55%.

“Не стимулюють до кар`єрного зростання і не несуть жодного змістовного значення оклади по військових званнях, розміри яких є мізерними і не змінювалися з 1999 року. Так, військове звання “сержант” “коштує” лише 45 грн., “капітан” - 120 грн., а “полковник” - 135 грн..”, - відмітив заступник міністра оборони.

Як підкреслив Б.АНДРЕСЮК, усвідомлюючи ситуацію, яка склалася в питанні грошового забезпечення військовослужбовців, керівництво держави і Міністерства оборони роблять термінові заходи для її виправлення.

“Зокрема, проектом Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2010 рік, поданим Кабінетом міністрів України на розгляд Верховної Ради України, передбачені завдання по підвищенню рівня грошового забезпечення військовослужбовців. Враховуючи цей позитивний сигнал, в Міністерстві оборони України вже пропрацювало питання відносно підвищення окремих видів грошового забезпечення”, - заявив Б.АНДРЕСЮК.

Він повідомив, що з 1 жовтня 2010 року передбачається збільшити посадові оклади військовослужбовців до рівня посадових окладів державних службовців, тобто на 55%.

Так, за даними Міноборони, починаючи з жовтня цього року, рівень грошового забезпечення командира взводу складатиме майже 2 тис. 600 грн. (зараз - 1 тис. 670 грн.), командир роти - приблизно 3 тис. 300 грн. (зараз - 2 тис. 216 грн.), командир батальйону - близько 3 тис. 700 грн. (зараз - 2 тис. 466) і командир бригади - майже 4 тис. 650 грн. (зараз - 3 тис. 100).

“Крім того, з 1 січня 2011 року планується збільшення окладів по військових званнях в 8 разів”, - відзначив Б.АНДРЕСЮК.

Він також відзначив, що в цьому питанні є розуміння і підтримка з боку Верховного головнокомандуючого - Президента України і уряду.

Євро-2012 Держприкордонслужба підготувала постанову про спрощення пограничного контролю уболівальників Євро-2012 Державна прикордонна служба України підготувала постанову про спрощення до Євро-2012 прикордонного контролю людей, які приїжджатимуть на фінал Чемпіонату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Держприкордонслужби України Микола ЛИТВИН.

За його словами, це постанова вже практично повністю “завізовано”, і найближчим часом буде подано на розгляд уряду.

Як відзначив Н.ЛИТВІН, в нім, зокрема, передбачається відміна міграційної картки, проходження пограничного контролю на бортах літаків і в поїздах.

В той же час Н.ЛИТВІН відмітив, що необхідно вирішувати питання з розробкою так званих біометричних паспортів, що дозволить спростити і скоротити в часі систему проходження прикордонного контролю. Але це питання, на його думку, більше стосується МВС.

Держприкордонслужба Борг перед банком або комунальниками не є підставою не випускати громадянина за межі України - голова Держприкордонслужби Київ. 25 травня. УНІАН. Наявність у громадянина заборгованості перед банком або комунальниками не є підставою не випускати його за межі України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві голова Державної прикордонної служби України Микола ЛИТВИН.

Він пояснив, що підставою для заборони виїзду громадянина України за межі держави має бути доручення прикордонній службі від правоохоронних органів або органів прокуратури, або ж має бути відповідне вирішення суду.

Н.ЛИТВИН відзначив, що на одній з нарад з даного питання представники банківських структур пропонували надавати прикордонникам списки боржників, але Прикордонна служба їм в цьому відмовила. «Відомство діє в рамках чинного законодавства. На підставі списку банку ми діяти не будемо. Ми в банка на службі не перебуваємо, а знаходимося на службі у держави. Ми не маємо права цього робити», - сказав Н.ЛИТВИН.