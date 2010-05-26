Україна розробляє детальний план спільних дій з Туреччиною

Україна розробляє детальний план спільних з Туреччиною дій щодо подальшого економічного співробітництва.

Як повідомляє прес-служба віце-прем'єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, про це він заявив 25 травня у Стамбулі під час сьомого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічної співпраці. С. ТІГІПКО очолював українську частину комісії.

"Туреччина є одним з найважливіших партнерів України. Для того, щоб цей потенціал був максимально ефективно використаний, ми розробляємо сьогодні чіткий покроковий план спільних дій, що стосуються подальшої економічної інтеграції. Ми повинні максимально використовувати наш потенціал для подальшого розвитку взаємовигідного торговельно-економічного партнерства між нашими країнами", - підкреслив С. ТІГІПКО.

На засіданні Міжурядової українсько-турецької комісії обговорювалися сучасний стан і перспективи торговельно-економічної співпраці між нашими державами. Зокрема, йшлося про реалізацію спільних планів у галузі транспорту, торгівлі, будівництва, енергетичної галузі, вугільної промисловості, інфраструктурних проектів і таке різне.

За підсумками переговорів С.ТІГІПКО і державний міністр Турецької Республіки Зафер ЧАЛАЯН підписали протокол Сьомого засідання Міжурядової українсько-турецької комісії з торговельно-економічної співпраці.

"2010 рік стане знаковим для поглиблення міждержавних відносин між Україною і Туреччиною", - переконаний С. ТІГІПКО.

За його словами, Україна і Туреччина і надалі зміцнюватимуть розвиток двостороннього економічного партнерства. Сьогодні уряди виходять на якісно новий рівень співпраці між державами.