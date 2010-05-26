Україна не має наміру знижувати рівень співробітництва з НАТО

Україна не має намірів знижувати рівень стосунків з НАТО. Про це сьогодні заявив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ на засіданні спільної робочої групи з оборонної реформи УКРАЇНА-НАТО в Києві, яка реалізує ряд програм у сфері безпеки і оборони України.

"Ми зацікавлені в підтримці політичного діалогу з НАТО. Україна і далі виконуватиме раніше узяті на себе зобов'язання у стосунках з Альянсом. Ми маємо намір продовжувати усеосяжні внутрішні реформи, і цінуємо допомогу НАТО в цьому напрямі", - цитує заступника міністра РІА "Новини".

За словами К. ЄЛІСЄЄВА, стосунки України з НАТО розвиватимуться на принципах, окреслених Хартією про особливе партнерство України і НАТО.

Заступник глави МЗС нагадав, що Україна братиме участь в Силах реагування НАТО і, таким чином, стане першою країною - не членом НАТО, що бере участь в Силах реагування альянсу.

К. ЄЛІСЄЄВ зазначив, що Україна і зараз вносить свій вклад до розширення оперативних можливостей НАТО. "Україна вже спвпрацює з НАТО у сфері стратегічних авіаперевезень", - сказав представник МЗС.

"Важливим напрямом роботи є спільне пригнічення невоєнних погроз. Так Україна приєдналася до антитерористичної операції НАТО "Активні зусилля", яку проводять в Середземному морі", - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він також повідомив, що в цьому році зроблено перші кроки у сфері кібернетичної безпеки, створений консультативний механізм на рівні експертів.

Особливо К. ЄЛІСЄЄВ відзначив важливість співпраці України і НАТО у сфері миротворчих операцій. "Сьогодні Україна єдина країна - не член НАТО, яка бере участь в усіх найважливіших миротворчих операціях під егідою альянсу", - нагадав дипломат.

НАТО продовжуватиме співпрацю з Україною у сфері реформування сектора безпеки і оборони, заявив у свою чергу заступник генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики і планування Іржи ШЕДІВІ. "НАТО продовжуватиме надавати допомогу Україні", - сказав він.

У 2008 році Київ подав заявку на приєднання до Плану дій з членства в альянсі, проте глави МЗС країн-членів НАТО цю заявку не задовольнили. Міністри закордонних справ держав НАТО схвалили потім новий формат стосунків з Україною у рамках так званої річної національної програми. Новий Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що позаблоковий статус краще всього відповідає геополітичним інтересам України, але, водночас, висловився за продовження співпраці з альянсом.