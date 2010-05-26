Говорити про вступ України до Митного союзу передчасно

Говорити про вступ України до Митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану передчасно.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні журналістам сказав керівник Федеральної митної служби Росії Андрій БЕЛЬЯНІНОВ.

"Схопитися на підніжку цього потяга (Україні) не вдасться. Робота з формування подібних об'єднань дуже серйозна", - сказав А.БЕЛЬЯНІНОВ.

За його словами, у ситуації сьогоднішнього дня вступ України до Митного союзу малоймовірний, оскільки Україна є членом Світової Організації Торгівлі.

А. БЕЛЬЯНІНОВ не виключив, що в майбутньому це питання може обговорюватися, але доки про це говорити рано. "Коли буде в країні політична стабільність, можна про це говорити. Було б дуже добре, щоб за цей п'ятирічний цикл були здійснені ті процеси, які були незворотні", - сказав він.

Водночас він наголосив, що досвід створення Митного союзу "на трьох" є.

А. БЕЛЬЯНІНОВ також не виключив, що через неврегульовані питання Митний союз може запрацювати з 1 липня з застереженнями. А. БЕЛЬЯНІНОВ повідомив, що зараз йдуть робочі консультації з цих питань.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня прем'єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану не зможе запрацювати на повну силу з 1 липня, як планувалося раніше.

Розбіжності при формуванні Митного союзу стосуються таких сфер як автомобільна і авіаційна промисловість, енергоносії, ввезення товарів фізичними особами для власних потреб. Остання позиція важлива для Казахстану, авто- і авіапром - для Росії, тоді як для Білорусі - ввізні митні збори на нафту і нафтопродукти.