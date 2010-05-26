Головне на 26 травня

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив віце-прем`єр-міністрові Сергію ТІГІПКУ, міністрові економіки Василю ЦУШКУ і главі Держкомпідприємництва Михайлу БРОДСЬКОМУ спільно з обладміністраціями найближчим часом істотно спростити процедуру реєстрації підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення М. АЗАРОВ дав сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

Він наголосив, що діюча система реєстрації дуже складна і сприяє розвитку корупції.

"Як відбувається насправді? Величезні черги, заплутані процедури, отримання дозволів, незрозумілі інструкції, які тільки створюють сприятливе середовище для хабарництва і здирства. І головне, що усе це відлякує інвесторів, як вітчизняних, так і зарубіжних. Тому першочергове завдання - максимально спростити процедури. Наш уряд працює вже третій місяць, але помітних ініціатив з цього приводу ми не бачимо", - сказав М.АЗАРОВ.

Також прем`єр-міністр дав доручення вищепереліченим членам уряду пильніше поставитися до спрощення регуляторної політики в цілому.

Парламент у вівторок, 1 червня, повинен усунути неточності в законі "Про внесення змін до деяких законів України (щодо оподаткування) ", який підвищує акцизний збір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сказав в інтерв`ю журналістам.

Спікер наголосив, що, за інформацією Головного юридичного управління Верховної Ради, за одну поправку до цього закону народні депутати голосували двічі і обидва голосування були позитивними. За його словами, таким чином, в законі є протиріччя, які необхідно усунути.

В. ЛИТВИН підкреслив, що цей закон з уточненнями має бути проголосований у вівторок, "оскільки на мене давлять, щоб я якнайскоріше подав цей закон на підпис (Президентові України - УНІАН)".

При цьому спікер додав, що цей закон "має бути повністю звірений зі стенограмою, і відповідати результатам розгляду у Верховній Раді".

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО заявляє, що з серпня буде введена система автоматичного повернення ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. ТІГІПКО сказав журналістам у Кабінеті міністрів.

"Зараз затягнули трішки з вирішенням питань про реструктуризацію старої заборгованості, але найближчим часом ця постанова вийде, і в добровільному порядку підприємства зможуть отримати ті цінні папери, яких дуже чекає ринок, і вони відразу, мені здається, перейдуть в гроші і це допоможе нашим, у першу чергу, експортерам", - сказав С. ТІГІПКО.

За його словами, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ дав відповідне доручення, яке передбачає перехід з серпня на автоматичне повернення ПДВ.

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ доручили спростити процедуру перетину громадянами українсько-російського кордону.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні журналістам повідомив керівник Федеральної митної служби РФ Андрій БЕЛЬЯНІНОВ.

"Президенти наших країн поставили завдання максимально спростити перетин фізичним особам наших кордонів", - сказав А.БЕЛЬЯНІНОВ.

За його словами, спрощення процедури більшою мірою не пов`язане з митним оформленням.

А. БЕЛЬЯНІНОВ пояснив, що на кордоні, окрім митниці, працює достатня кількість інших відомств, які "не полегшують" перетин кордону.

"Поки на межі усі сім організацій залишилися, хоча закон про "єдине вікно" повинен був почати діяти з 1 січня 2007 року", - сказав він.

Він наголосив, що в цілому Федеральна митна служба РФ налагодила хороші відносини з Державною митною службою України.

Фонд державного майна України планує оголосити приватизаційний конкурс з продажу 92,79% держпакету акцій ВАТ "Укртелеком" в серпні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, він вже підписав наказ про оголошення конкурсу з продажу "Укртелекому" в серпні.

О. РЯБЧЕНКО повідомив, що саме серпень є оптимальним часом оголошення конкурсу для того, щоб встигнути отримати до кінця року до бюджету кошти від продажу цього телекомунікаційного підприємства.

У той же час, за його словами, на сьогодні цей держпакет компанії ще знаходиться в управлінні Міністерства транспорту і зв`язку. За інформацією голови ФДМУ, Кабінет міністрів України найближчим часом розгляне питання про передачу держпакету акцій "Укртелекому" для подальшого продажу Фонду держмайна.

Як повідомив О. РЯБЧЕНКО, на сьогодні вартість планованого до продажу пакету акцій "Укртелекому" складає 9 млрд. грн., проте, наголосив він, останніми місяцями спостерігається тенденція до підвищення ціни його акцій. Таким чином, за оцінкою О. РЯБЧЕНКА, до моменту продажу пакету його реалізаційна вартість може скласти близько 10 млрд. грн.

Фонд державного майна України не виключає можливості оголошення першого конкурсу з продажу акцій теплових генеруючих компаній або контрольних пакетів обленерго в четвертому кварталі цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

При цьому він додав, що акції цих компаній уперше виставляють на продаж, тому вони потребують підготовки до приватизації. Він також повідомив, що Міністерство палива і енергетики запропонувало виставляти на продаж один раз в квартал пакети акцій теплових генерацій або контрольні пакети обленерго.

О. РЯБЧЕНКО також сказав, що на сьогодні загальна вартість чотирьох теплових генеруючих компаній складає 9-9,5 млрд. грн.

За словами глави Фонду, у разі виставлення їх на продаж, їх загальна реалізаційна вартість може зрости до 11 млрд. грн.

Український концерн «Антонов» і російське ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» фактично домовилися про створення спільного підприємства на рівних умовах.

Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний конструктор ГП «Антонов» Дмитро КІВА.

Він зазначив, що домовленості були досягнуті в результаті декількох раундів переговорів між авіабудівними компаніями України та Росії. Документи про створення СП можуть бути готові вже до наступного засідання робочої групи зі співробітництва України та Росії у галузі промисловості, яке може відбутися в липні-серпні.

«Ми пропонували створити СП на умовах 50 на 50. Це б забезпечило рівноправну партнерську співпрацю. У росіян була дещо інша пропозиція, проте ми довго дискутували із цього приводу, й зрештою росіяни погодилися з розумністю наших пропозицій, і погодилися діяти саме так (створювати СП 50 на 50 - УНІАН)», - сказав Д.КІВА.

При цьому він зазначив, що створення СП не передбачає передачу власності й прав між компаніями. За його словами, СП координуватиме виробництво авіапродукції, кооперацію, маркетинг, а також продаж літаків третім країнам.

У разі відсутності попиту з боку покупців під час продажу на фондових біржах блокуючих пакетів акцій чотирьох обленерго - "Сумиобленерго", "Прикарпаттяобленерго", "Полтаваобленерго" та "Одесаобленерго" - вони будуть роздроблені на дрібніші пакети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, у разі дроблення розмір пакетів може скласти 1-5% статутного капіталу обленерго. При цьому О. РЯБЧЕНКО сказав, у нього вже відбулася із цього приводу нарада з учасниками фондового ринку.

Також він повідомив, що на сьогодні ФДМУ так і не передали планований до продажу блокуючий пакет акцій "Одесаобленерго".

Фонд державного майна України поки не має наміру продавати державні пакети акцій авіакомпаній "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) і "Аеросвіт".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, на сьогодні ці авіакомпанії є закритими акціонерними товариствами, тому у разі виставляння на продаж держпакетів акцій цих компаній першочергове право на їх купівлю матимуть їх акціонери.

Як сказав О. РЯБЧЕНКО, цей продаж не є вигідним державі, оскільки вартість цих держпакетів у разі їх відкритих продажів буде значно вища.

"Розмова про продаж не має економічної основи, поки нам не вигідно продавати", - наголосив голова ФДМУ.

Найближчим часом уряд планує випустити ПДВ-облігації на загальну суму 20 млрд. грн. на 5 років під 5,5% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на нараді, присвяченій питанням розвитку промислового виробництва в регіонах.

Він також сказав, що операторами розміщення облігацій виступлять "Укрексімбанк" і "Ощадбанк". "Найближчим часом ми консолідуємо зобов’язання держави з ПДВ. Казначейство отримає обгрунтування за кредитними зобов`язаннями. Це будуть цінні папери в електронному вигляді, якими будуть підтверджені зобов`язання держави з виплат. Дисконт планується на рівні не більше 10% ", - сказав М.АЗАРОВ.

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що країні не потрібні промислові підприємства, які працюють зі збитком, і пропонує розглянути питання про можливість їх закриття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на нараді, присвяченій питанням розвитку промислового виробництва у регіонах.

«Адже нам не потрібна робота заради роботи. Нам потрібно, щоб підприємства забезпечували зарплатою своїх працівників, платили податки в скарбницю, створювали прибуток, за рахунок прибутку інвестували в оновлення і розвиток… А підприємства, які живуть виключно на дотації держави або у збиток з року в рік, – виникає питання, а чи потрібні такі підприємства нам? Може, простіше їх ліквідувати і створити нові робочі місця, знайти кредити і інвестиційний ресурс», – сказав М.АЗАРОВ.

Господарський суд Києва своїм рішенням зобов`язав Фонд державного майна України (ФДМУ) відшкодувати колишньому власнику «Луганськтепловоза» - російській холдинговій компанії “Трансмашхолдинг” внесені нею кошти за придбаний пакет акцій у розмірі 76% статутного фонду в доларах за курсом станом на момент купівлі.

Цю інформацію, оприлюднену раніше в ЗМІ, підтвердив сьогодні журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО.

Він також зазначив, що ФДМУ відмовився оспорити це судове рішення.

За словами О.РЯБЧЕНКА, діючи таким чином, Фонд хоче виключити домовленості між учасниками конкурсу при його проведенні. «Є часткова правда й на їхній стороні («Трансмашхолдингу» - УНІАН), оскільки вони не винні, що платили в доларах і що конкурс було визнано таким, що не відбувся», - зазначив голова ФДМУ.

За інформацією «Української правди», у разі повернення Фондом держмайна грошей “Трансмашхолдингу” в доларах за курсом станом на момент купівлі, що становить приблизно 58 млн. дол., українська сторона через курсову різницю втратить 170 млн. грн.

Генеральний директор ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" Володимир БОЙКО спростовує інформацію про продаж підприємства.

Про це В. БОЙКО заявив сьогодні в інтерв`ю УНІАН, коментуючи анонс про проведення прес-конференції, присвяченої продажу ММК ім. Ілліча. Анонс про прес-конференцію на тему "В.Бойко продав Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" був скерований сьогодні ЗМІ.

"Це 100% брехня, якісь рейдери, яких не можна посадити, намагаються отримати контроль над підприємством. Рейдерська атака на підприємство йде вже більше року, ми навіть збори акціонерів не можемо провести", - заявив В. БОЙКО.

При цьому він підкреслив, що структура власників підприємства залишається незмінною.

90% акцій ВАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча"були придбані на користь російської компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ході прес-конференції заявив представник компанії "Формігос Холдинг ЛТД" (Кіпр) Борис ПОДОЛЬСЬКИЙ.

За його словами, компанії "Формігос Холдинг ЛТД", "Рівейн ЛТД", а також декілька інших компаній викупили 100% акцій ЗАТ "Іллічсталь", якому належать близько 90% акцій ММК ім. Ілліча.

При цьому Б. ПОДОЛЬСЬКИЙ уточнив, що угода була здійснена у травні 2009 року, проте, згідно з умовами підписаного між покупцем і продавцем договору, вона не підлягала оголошенню протягом одного року. За його словами, для російської компанії, на користь якої здійснювалася угода, металургія є профільним бізнесом. "Ця компанія володіє металургійними активами в Україні, але доки ми не маємо повноважень її називати", - сказав Б. ПОДОЛЬСЬКИЙ і додав: "Я сподіваюся, що через два-три тижні ми зможемо надати детальнішу інформацію з приводу цієї угоди".

(УНІАН)