Курс НБУ на 27.05.10

Офіційний курс НБУ на 27.05.10100 USD - 792.5400 (26 травня - 792.5500)100 EUR - 975.5375 (26 травня - 968.7339)10 RUR - 2.5277 (26 травня - 2.5217)Облікові курси банківських металів на 27.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-96095.48 (26 травня-94273.82)961 XAG 10 Срібло-1447.97 (26 травня-1397.27)962XPT10Платина-121258.62(26 травня-118248.46)964 XPD 10 Паладій-35664.30 (26 травня-33762.63)

Офіційний курс НБУ на 27.05.10 100 USD - 792.5400 (26 травня - 792.5500) 100 EUR - 975.5375 (26 травня - 968.7339) 10 RUR - 2.5277 (26 травня - 2.5217) Облікові курси банківських металів на 27.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-96095.48 (26 травня-94273.82) 961 XAG 10 Срібло-1447.97 (26 травня-1397.27) 962XPT10Платина-121258.62(26 травня-118248.46) 964 XPD 10 Паладій-35664.30 (26 травня-33762.63)

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