У Росії знову теракт

У Ставрополі (Росія) в результаті теракту загинуло 7 осіб, більш як 40 поранено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Слідчого комітету при Прокуратурі РФ.

«За даними слідства, біля входу до будівлі Будинку культури в Ставрополі 26 травня о 18 годині 45 хвилин спрацював безоболонковий вибуховий пристрій, начинений елементами ураження», - зазначається у повідомленні.

У результаті вибуху загинули сім осіб, зокрема 12-річна дівчинка, більш як 40 осіб поранено, з них троє у вкрай тяжкому стані.

Вибух стався за 15 хвилин до початку концерту чеченського ансамблю танцю «Вайнах - легенда Кавказу».

За даним фактом порушено кримінальну справу за трьома статтями Кримінального кодексу Російської Федерації: ч. 2 ст. 105, ст. 223, ч. 3 ст. 205 (вбивство двох і більше осіб, незаконне виготовлення вибухових речовин, терористичний акт).

Російські слідчі проводять невідкладні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, спрямовані на з’ясування всіх обставин злочину і осіб, причетних до його здійснення.

Слідчими вже допитано більш як шістдесят свідків. Завершено процедури пізнання загиблих. З місця події вилучено предмети, проводиться їх огляд з участю криміналістів, після закінчення якої буде призначено комплексну вибухо-технічну судову експертизу. За попередніми даними, спрацював безоболонковий вибуховий пристрій, начинений елементами ураження, потужністю 200-250 грамів у тротиловому еквіваленті.

Слідством розглядаються різні версії злочину.