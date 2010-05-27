Анонс на 27 травня

Президент України Віктор Янукович проведе у Львові засідання Ради регіонів. У засіданні Ради регіонів очікується участь голови Верховної Ради Володимира Литвина та членів Кабінету міністрів.

Конференція “М’ясне тваринництво України –2010”.

Американська торгівельна палата в Україні проведе відкрите для преси засідання Комітету з питань оподаткування на тему: «Оподаткування понаднормативних витрат підприємств».

Брифінг заст..міністра з питань житлово-комунального господарства Сергія Зіміна ,який поінформує про стан справ щодо якості питної води в регіонах України.

Нарада щодо безперебійного постачання населенню питної води належної якості та створення системи постійного контролю за якістю води.

Брифінг заступника голови ДПА України Олексія Любченка на тему: „Яка інформація буде оприлюднена у „податковому досьє”?

Розширене засідання Колегії Державного комітету ядерного регулювання України.

З’їзд Торгово-промислової палати України.

Круглий стіл державного агентства з розвитку експорту і інвестицій Естонії "Enterprise Estonia"є

Офіційна церемонія відкриття Вісімнадцятого Київського Міжнародного автосалону SIA’2010.

В УНІАН прес-конференція на тему: «Обвал українського фондового ринку: Чи варто очікувати відновлення?».

Засідання опозиційного Кабінету Міністрів.

Прес-конференція на тему: «Про наслідки перевірки причетності українських виробників зерна до виявлення діоксину в курячих яйцях».

Прес-конференція, присвячена виходу у світ нового звіту Світового банку «Україна: сприяння торгівлі та транзиту».

(УНІАН)