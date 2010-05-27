Анонс на 27 травня
Президент перебуватиме у Львові з робочою поїздкою.Засідання НКРЕ.Відкриття Вісімнадцятого Київського міжнародного автосалону SIA’2010.
Президент України Віктор Янукович проведе у Львові засідання Ради регіонів. У засіданні Ради регіонів очікується участь голови Верховної Ради Володимира Литвина та членів Кабінету міністрів.
Конференція “М’ясне тваринництво України –2010”.
Американська торгівельна палата в Україні проведе відкрите для преси засідання Комітету з питань оподаткування на тему: «Оподаткування понаднормативних витрат підприємств».
Брифінг заст..міністра з питань житлово-комунального господарства Сергія Зіміна ,який поінформує про стан справ щодо якості питної води в регіонах України.
Нарада щодо безперебійного постачання населенню питної води належної якості та створення системи постійного контролю за якістю води.
Брифінг заступника голови ДПА України Олексія Любченка на тему: „Яка інформація буде оприлюднена у „податковому досьє”?
Розширене засідання Колегії Державного комітету ядерного регулювання України.
З’їзд Торгово-промислової палати України.
Круглий стіл державного агентства з розвитку експорту і інвестицій Естонії "Enterprise Estonia"є
Офіційна церемонія відкриття Вісімнадцятого Київського Міжнародного автосалону SIA’2010.
В УНІАН прес-конференція на тему: «Обвал українського фондового ринку: Чи варто очікувати відновлення?».
Засідання опозиційного Кабінету Міністрів.
Прес-конференція на тему: «Про наслідки перевірки причетності українських виробників зерна до виявлення діоксину в курячих яйцях».
Прес-конференція, присвячена виходу у світ нового звіту Світового банку «Україна: сприяння торгівлі та транзиту».
(УНІАН)