Стосунки України та США виходять на рівень реального партнерства

Міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО констатує, що стосунки України і Сполучених Штатів Америки виходять на рівень реального партнерства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на ХІ Міжвідомчій нараді з питань координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин.

"Стосунки України і Сполучених Штатів Америки виходять на рівень реального, а не лише декларативного стратегічного партнерства" - сказав міністр.

За його словами, вже зараз можна стверджувати, що обидві сторони налаштовані на активну взаємодію. Наочними доказами цього, сказав К. ГРИЩЕНКО, є нещодавнє підтвердження Вашингтоном підтримки української демократії, збереження суверенітету України та ініціативи України з передачі високозбагаченого урану в обмін на відповідну фінансову компенсацію і американські інвестиції в сучасні науково-дослідні проекти в Україні.