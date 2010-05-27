До липня Україна підпише угоду з ЄС про вільну торгівлю

Віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО прогнозує, що до липня Україна підпише угоду про вільну торгівлю з Європейською асоціацією вільної торгівлі (ЄАВТ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. ТІГІПКО заявив на засіданні Ради регіонів, яке сьогодні проходить у Львові.

"Через місяць ми, я думаю, підпишемо зону вільної торгівлі з країнами ЄАВТ", - сказав він.

С. ТІГІПКО також висловив упевненість, що угода про зону вільної торгівлі також буде підписана з Туреччиною, зокрема, під час запланованого візиту в Україну прем'єр-міністра цієї держави.

Як повідомляв УНІАН, Україна і Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) почали офіційні переговори про створення зони вільної торгівлі у квітні 2009 року.

Країни ЄАВТ запропонували Україні почати переговорний процес про створення зони вільної торгівлі в серпні 2007 року. Угода про вільну торгівлю з країнами ЄАВТ є важливим кроком для України в контексті створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Довідка УНІАН. Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) створена в 1960 році за результатами Стокгольмської конвенції. До складу ЄАВТ входять Норвегія, Ісландія, Швейцарія і Ліхтенштейн. Три країни ЄАВТ (окрім Швейцарії) є частиною внутрішнього ринку Європейського Союзу через Угоду про Європейський економічний простір (ЄЕП), який набув чинності у 1994 році.