Тимошенко: опозиція пропонує заслухати звіт Азарова і Тігипка

Опозиція пропонує заслухати 4 червня у Верховній Раді звіт прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА і віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГИПКО «як антиреформаторів в бізнес середовищі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час засідання опозиційного уряду, закликавши всі опозиційні сили підтримати відповідну пропозицію.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, необхідно заслуховувати, «як вони сприятимуть розвитку малого і середнього бізнесу, і коли вони припинять тиск на малий і середній бізнес, припинять корупцію і приниження тих людей, які намагаються свою працю, свій інтелект, своє натхнення і свій час вкладати в перебудову малого і середнього бізнесу».

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що нинішня влада «згортає всі досягнення з підтримки малого і середнього бізнесу, досягнуті урядом в 2008-2009 роках». Вона підкреслила, що «почалися репресії проти малого і середнього бізнесу, які не дають йому працювати і розвиватися».