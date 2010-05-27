Київрада оптимізації структуру КМДА

Депутати Київської міської ради залишили без змін чисельність штату Київської міської державної адміністрації при здійсненні оптимізації її структури, а саме - залишивши в ній 2020 працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 64 з 107 присутніх депутатів.

Водночас рішення передбачає збільшення чисельності штатних одиниць в апараті Київської міської державної адміністрації із 304 до 310.

Як прокоментував це рішення журналістам перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, раніше Київрада вже приймала рішення про скорочення штату КМДА на 439 одиниць – до 2020.

За його словами, реально це рішення не було виконано до цього часу, і ось тепер, коли прийнято рішення про оптимізацію структури КМДА, воно буде реалізовано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, Київрада оптимізувала структуру виконавчого органу міськради – Київської міської державної адміністрації - з урахуванням пропозицій Кабінету міністрів України.

Згідно з прийнятим рішенням, із існуючих нині 35 Головних управлінь КМДА пропонується шляхом ліквідації й реорганізації залишити 27, а число управлінь скоротити із 11 до 7.