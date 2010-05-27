Головне на 27 травня

Профіцит платіжного балансу в січні-квітні склав 0,614 млрд. дол. США, порівняно з дефіцитом 6,281 млрд. дол. за відповідний період 2009 року.

Про це повідомляють на сайті Національного банку України (НБУ).

При цьому, профіцит платіжного балансу в квітні був на рівні 1,287 млрд. дол., в порівнянні з дефіцитом в 1,056 млрд. дол. за квітень 2009 року.

За даними НБУ, за січень-квітень 2010 року поточний рахунок сформувався з позитивним сальдо у розмірі 109 млн. дол. (у січні-квітні 2009 року дефіцит поточного рахунку складав 890 млн. дол.). Це було обумовлено скороченням дефіциту зовнішньоторговельного балансу (у 2 рази - до 523 млн. дол. проти 1,085 млрд. дол. за чотири місяці 2009 року) і негативного сальдо у прибутках (у 1,8 раза до 352 млн. дол. проти 647 млн. дол. за січень-квітень 2009 року).

У квітні 2010 року позитивне сальдо поточного рахунку склало 234 млн. дол. проти 236 млн. дол. дефіциту у квітні 2009 року.

У НБУ кажуть, що завдяки профіциту фінансового рахунку в березні-квітні, кумулятивне сальдо з початку року уперше після початку кризи стало позитивним: за січень-квітень у 2010 році позитивне сальдо по фінансовому рахунку оцінено в 505 млн. дол., а за відповідний період 2009 року воно було негативним у розмірі 5,4 млрд. дол.

У квітні профіцит фінансового рахунку був на рівні 1,053 млрд. дол., у квітні 2009 року - дефіцит 820 млн. дол. Чинниками, які вплинули на формування фінансового рахунку минулого місяця, за даними Нацбанку, стали: розміщення українськими емітентами єврооблігацій зростання зацікавленості нерезидентів в цінних паперах уряду і стабільна фінансова ситуація усередині країни (поступове відновлення довіри до банківської системи і національної валюти сприяло продовженню скорочення запасів готівкової валюти в інших секторах економіки).

Обсяги чистого надходження прямих іноземних інвестицій в Україну за 4 місяці 2010 року оцінені у 1,2 млрд. дол., що на 29% менше, ніж за відповідний період минулого року (1,7 млрд. дол.).

Негативне сальдо у операціях з кредитами і облігаціями приватного сектора у січні-квітні в 2010 р. склалося на низькому рівні - 141 млн. дол., тоді як за відповідний період минулого року негативне сальдо у цій статті складало 2,8 млрд. дол. Rollover за 4 місяці 2010 року оцінено в 97%, для банківського сектора цей показник складав 90%, для реального - 109%.

За борговими операціями сектора державного управління чисті залучення складали 259 млн. дол. (завдяки зростанню зацікавленості нерезидентів у цінних паперах уряду, деномінованих в гривні).

Обсяги приросту готівкової валюти поза банками за 4 місяці 2010 року склали близько 1 млрд. дол., причому відтік був сформований у січні-лютому, тоді як в березні-квітні валюта поверталася в банківську систему (за 4 місяці 2009 року обсяги приросту готівкової валюти поза банками склали 4,5 млрд. дол.).

У Києві сталося захоплення «Української реєстраційної компанії», яка здійснює ведення реєстру акцій ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» і ЗАТ «Ілліч-Сталь». Про це повідомляє газета трудового колективу ММК ім. Ілліча «Іллічівець».

За даними видання, група невідомих блокує доступ співробітників до робочих місць, а директора «Української реєстраційної компанії» повідомили, що на його місце вже призначено нового керівника.

У даний час на ММК ім. Ілліча готується звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Щодо поширеної у ЗМІ інформації про нібито нічну спробу силового захоплення заводоуправління ММК ім. Ілліча в Маріуполі,, то вона не відповідає дійсності», - повідомляє газета.

Опозиція пропонує заслухати 4 червня у Верховній Раді звіт прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА і віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГИПКО «як антиреформаторів в бізнес середовищі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час засідання опозиційного уряду, закликавши всі опозиційні сили підтримати відповідну пропозицію.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, необхідно заслуховувати, «як вони сприятимуть розвитку малого і середнього бізнесу, і коли вони припинять тиск на малий і середній бізнес, припинять корупцію і приниження тих людей, які намагаються свою працю, свій інтелект, своє натхнення і свій час вкладати в перебудову малого і середнього бізнесу».

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що нинішня влада «згортає всі досягнення з підтримки малого і середнього бізнесу, досягнуті урядом в 2008-2009 роках». Вона підкреслила, що «почалися репресії проти малого і середнього бізнесу, які не дають йому працювати і розвиватися».

Кабінет міністрів України своєю постановою від 26 травня 2010 р. № 359 припинив повноваження члена Наглядових рад ВАТ «Державний ощадний банк України» і ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України» Валерія МУНТІЯНА.

Текст відповідної постанови розміщено на офіційному сайті уряду.

Крім того, Кабмін призначив членом НР «Ощадбанку» голову Наглядової ради «Укрексімбанку» Ігоря СОТУЛЕНКА. Членом Наглядової ради «Укрексімбанку» призначено радника голови правління АБ «Український Бізнес Банк» Сергія АРБУЗОВА.

Найближчим часом голова Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) заявить про введення мораторію на перевірки малого бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ДПАУ Олексій ЛЮБЧЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

«Мораторій на перевірку малого бізнесу, певну частину малого бізнесу, ми можемо ввести. Це та частина малого бізнесу, яка має валові доходи менші за 300 тис. грн. на рік. Це якраз межа, після якої необхідно реєструватися платником ПДВ. Це грань виживання для малого бізнесу», - відзначив він.

За словами О.ЛЮБЧЕНКА, даний мораторій можна ввести для більшої частини малого бізнесу. «Весь малий бізнес сьогодні платить до бюджету 12,5% податків. Я стверджуватиму, що це багато, хоча за кількістю їх понад 90% (кількість зареєстрованих платників податків – УНІАН)», - відзначив він.

Нині вже відбувається внутрішня процедура формування національного плану перевірок з урахуванням введення мораторію на перевірки.

На сьогоднішній день велика вірогідність того, що Міжнародний валютний фонд може відмовити Україні на початку реалізації нової програми співпраці найближчим часом.

Про це УНІАН повідомило джерело в Україні, детально поінформоване про хід переговорів України і МВФ.

«Сьогодні вірогідність того, що МВФ відмовить Україні у продовженні співпраці за новою програмою, становить 9 до 1», - сказав співбесідник агентства.

При цьому він зазначив, що однією з основних причин можливої відмови є те, що МВФ фактично впевнений, що в держбюджеті України на 2010 рік закладено істотно занижений дефіцит.

«У МВФ розкусили, що реальний дефіцит в Україні за підсумком року буде не 5,3% ВВП, як прийняли, а близько 14%. Крім того, в МВФ не бачать від України вирішення проблем «Нафтогазу», намірів реформувати систему пенсійного забезпечення і підвищення ціни на газ для населення. Сьогодні, враховуючи плани провести місцеві вибори восени, на реформування пенсійної системи і підвищення ціни ніхто не піде», - сказав співбесідник агентства.

При цьому він зазначив, що навряд чи ситуацію може змінити позиція Росії, яка заявила про підтримку продовження співпраці, оскільки чинить опір її продовженню в обставинах, що склалися, керівництво європейського департаменту МВФ.

«Позиція Росії, звичайно, важлива, проте наприкінці минулого року Росія також фактично підтримувала надання Україні чергового траншу кредиту, проте ситуацію переламати не вдалося. Позиція євродепартаменту виявилася сильнішою», - зазначив співбесідник агентства.

У Державній податковій адміністрації України (ДПАУ) за дорученням прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА сьогодні розробляються фільтри, які буде введено для автоматичного відшкодування підприємствам податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови ДПАУ Олексій ЛЮБЧЕНКО сьогодні під час прес-конференції.

«Для автоматичного відшкодування ПДВ на сьогодні ми можемо надати деякі фільтри. Фільтрами можуть бути – відсутність розбіжностей за п`ятим доповненням. Тобто, якщо я хочу відшкодувати ПДВ, має бути чітко визначено, що його хтось сплатив на іншому кінці зв`язку», - говорить він. Також фільтром, наприклад, може бути дотримання законодавства про працю. «Якщо ти хочеш, щоб тобі автоматично відшкодовували ПДВ, хоча б рівень заробітної платні має бути вищим за мінімальний. У нас на сьогодні багато підприємств не мають заробітної платні вище за мінімальну, а заявляють значні суми на відшкодування», - сказав О.ЛЮБЧЕНКО.

«Щодо обігу даних облігацій (ПДВ-облігацій - УНІАН), це вже визначатиме ринок. Сьогодні ринок заявляє про 10%-й дисконт. Це організації, готові скуповувати ОВДП», - відзначив він.

За його словами, автоматичне відшкодування ПДВ на сьогодні вкрай необхідне. «Це набагато краще, ніж так, як воно було, 22 млрд. грн. на сьогодні накопичено тих сум, які потрапляють під визначення облігацій», - говорить О.ЛЮБЧЕНКО.

Він вважає, що шляхом випуску ПДВ-облігацій держава бере на себе відповідальність за невиплату ПДВ. «Те, що вона на сьогодні бере на себе витрати у вигляді 5,5% по ОВДП плюс виплата тіла по облігаціях двічі на рік по 10 частин на п`ять років – це вже прояв того, що держава взяла на себе певну відповідальність», - говорить О.ЛЮБЧЕНКО.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду і керівникам місцевих органів влади уніфікувати державну тарифну політику у сфері житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив під час засідання Ради регіонів, яке проходить сьогодні у Львові.

"Треба, щоб справедлива тарифна політика була основою державної політики", - сказав глава держави з урахуванням того, що в регіонах України існують різні тарифи на послуги у сфері ЖКГ.

У зв`язку з цим В. ЯНУКОВИЧ доручив профільному міністерству, а також керівникам органів влади на місцях пропрацювати питання, щоб підходи до формування тарифів на послуги ЖКГ в усіх регіонах України були уніфікованими і справедливими.

"Де б не проживала людина, треба створити таку систему, щоб вона платила за газ, воду, електроенергію, ... щоб був справедливий підхід", - наголосив В. ЯНУКОВИЧ.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 7,9205/7,9270, до 12:00 звузився спред 7,9230/7,9255 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2565/67, до 12:00 ціни знизилися 0,2561/62. У Росії курс долар-рубль впав, і до 12:00 встановився на рівні 30,9600 (- 0,2299).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2288/90, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7315/9,7435, до 12:00 ціни пішли вниз 9,7140/9,7210.

(УНІАН)