Курс НБУ на 28.05.10

Офіційний курс НБУ на 28.05.10100 USD - 792.5100 (27 травня - 792.5400)100 EUR - 971.2210 (27 травня - 975.5375)10 RUR - 2.5665 (27 травня - 2.5277)Облікові курси банківських металів на 28.05.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-95953.15 (27 травня-96095.48)961 XAG 10 Срібло-1455.05 (27 травня-1447.97)962XPT10Платина-122601.30(27 травня-121258.62)964X PD 10 Паладій-35821.45 (27 травня-35664.30)

Офіційний курс НБУ на 28.05.10 100 USD - 792.5100 (27 травня - 792.5400) 100 EUR - 971.2210 (27 травня - 975.5375) 10 RUR - 2.5665 (27 травня - 2.5277) Облікові курси банківських металів на 28.05.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-95953.15 (27 травня-96095.48) 961 XAG 10 Срібло-1455.05 (27 травня-1447.97) 962XPT10Платина-122601.30(27 травня-121258.62) 964X PD 10 Паладій-35821.45 (27 травня-35664.30)

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