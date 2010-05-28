Анонс на 28 травня

Відбудеться розширене засідання Колегії Міністерства аграрної політики України. Засідання присвячене аналізу ситуації та існуючих проблем у галузі тваринництва України й відбудеться під головуванням міністра Миколи Присяжнюка та за участю віце-прем`єр-міністра Віктора Слаути. Брифінг для ЗМІ відбудеться перед початком засідання колегії.

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За участю першого заступника голови КМДА Анатолія Голубченка розпочнеться виїзна нарада робочої групи КМДА з питань будівництва паркінгів, у рамках якої відбудеться презентація пілотного проекту висотно-ліфтового автопаркінгу вітчизняного виробництва.

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Круглий стіл на тему: "Доцільність упровадження в якості базової одиниці розрахунку розміру штрафу мінімальної заробітної плати". Організатор: Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

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Відбудеться експертний круглий стіл на тему: "Стратегічні пріоритети зміцнення енергетичної безпеки України до 2030 року". Міжнародний центр перспективних досліджень за фінансової підтримки Посольства Великобританії почав реалізацію проекту "Стратегічні пріоритети зміцнення енергетичної безпеки України до 2030 року". Відбудеться презентація проекту та підготовленого в його рамках дослідження "Міжнародні зобов`язання України в енергетичній сфері", а також заплановано експертне обговорення з ключових питань енергетичної безпеки України.

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У м. Вишгород Київської області розпочне роботу районний форум "Бізнес і влада - партнери». Учасники: голова Вишгородської РДА Ярослав Москаленко, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та контролюючих органів, керівники провідних підприємств: ВАТ «Укргідроенерго», ЗАТ «Промислово-технологічний парк «Київщина», ТОВ «Хенкель Баутехнік Україна», ТОВ «Інтерхім - БВТ» та інші.

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Відбудеться брифінг заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України Степана Лизуна на тему: «Пріоритети екологічної політики. Стан та організація виконання». Брифінг відбудеться в рамках проведення гарячої телефонної лінії в комунікаційному центрі Кабінету Міністрів України.

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Прес-конференція міністра праці та соціальної політики України Василя Надраги на тему: "Про стан виплат за підвищеними соціальними стандартами у травні 2010 року".

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Розпочнеться дводенний перший в Україні віскі-фестиваль Whisky-restaurant "Single". У програмі вечора: дегустація сортів Glenmorangie під керівництвом зіркового журі, виступ jazz-band та кулінарне шоу.

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