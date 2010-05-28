У Києві відбулася “Автогра за правилами “Безпека” для підлітків

22 травня на автдромі «Чайка» у Києві відбулася ІІ всеукраїнська "Автогра за правилами "Безпека" для підлітків старшого віку.

У минулому році в Україні стартував глобальний проект "Безпека для всіх". Ноу-хау цього проекту - "Автогра за правилами "Безпека". Унікальний для України проект реалізується за ініціативи Департаменту ДАІ МВС України та компанії «RENAULT в Україні», за підтримки Міністерства освіти та науки України.

В основі «Автогри» закладено змагання спортивного характеру серед команд загальноосвітніх шкіл. Учасникам команд (по 9 у кожній) пропонується в умовах, максимально наближених до реального дорожнього руху, пройти за визначеним маршрутом, проявити себе в тих чи інших змодельованих ситуаціях. А також побувати в ролі активних учасників дорожнього руху: пішоходів, водіїв, і навіть співробітників ДАІ. «Автогра» принципово відрізняється від аналогів, оскільки для її проведення передбачається використання найсучаснішого матеріально-технічного забезпечення. Для учасників команд навіть розроблено спеціальну уніформу.

“Автогра проводиться у формі квесту, де, крім знань дорожнього руху, підлітки задіюють знання з математики, фізики, застосовують навички орієнтування на місцевості, конструювання, медичної допомоги”, - розповідає співавтор гри, полковник міліції Ніна Хмелевська, головний інспектор відділу по зв’язках із громадськістю Департаменту ДАІ МВС України.

“Я проїхав по багатьох гуртках ЮІР у містах АРК Крим у пошуках гідної команди, - розповідає майор Андрій Рябіков, керівник відділення зв’язків з громадськістю управління ДАІ АР КРИМ. - А от старшокласники Джанкойської школи-комплексу №2, що навчаються у гуртку ЮІР у Геннадія Іванова, педагога, який виховав не одну команду-учасницю фіналів ЮІР у «Артеці», мене переконали – зможуть гідно грати. І нехай наша наполовину дівчача команда у фінал не вийшла, але змагалися ми на рівних, а у попередніх заїздах на автомобілях показали другий після лідера час”.

Механіка змагання – не по-дитячому серйозна. Спочатку попередні заїзди команд-учасниць. Потім естафети у чвертьфіналах та півфіналах. А 23 травня найсильніші команди вийшли у фінал, й вже по обіді пілоти команд зі Львова, Харкова та Черкас зійшли на почесний п’єдестал, посівши відповідно 1, 2 та 3 місце. І якщо Львів вже вдруге стає чемпіоном «Автогри», то черкаська команда – новачок у цьому змаганні, вперше приїхала на «Чайку» й переможно виборола третє місце.

Решта учасників переможеними себе не відчували.

Десять кращих команд, що брали участь у «Автогрі» отримали подарунки від постійного партнера ДАІ у профілактичній роботі - Групи компаній «ФОКСТРОТ».

“Гра навчила вас, що правила дорожнього руху - це життя. Саме у цьому – цінність автогри”, - сказав, вітаючи учасників змагання, співзасновник Групи компаній «ФОКСТРОТ», член наглядової ради компанії «Фокстрот. Техніка для дому», майстер автомобільного спорту міжнародного класу, керівник та пілот команди «FOXTROT Rally Team», неоднарозовий призер Чемпіонатів України з авторалі, призер кубка Європи та переможець етапу Чемпіонату світу з авторалі у 2006 році Юрій Шаповалов.

Довідка. Ініціатива проведення автогри є надзвичайно актуальною. Упродовж 12 місяців 2009 року в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 165 неповнолітніх, ще 3507 школярів отримали травми та каліцтва. Практично кожна четверта ДТП за участю дітей трапилася через порушення школярами вимог Правил дорожнього руху. З метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму Департамент ДАІ МВС України проводиться комплекс заходів. Вже 34 роки проводиться Всеукраїнський конкурс юних інспекторів руху, 14 років поспіль триває конкурс КВН-ЮІР, щорічно проводяться Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка "Безпека руху – це життя" та Всеукраїнський конкурс – рейд "Увага! Діти на дорозі!". Сьомий рік поспіль ГК «ФОКСТРОТ» виступає партнером у системній роботі ДАІ з профілактики правопорушень дітей на дорогах.