У Кишиневі розпочав роботу третій «FoxMart»

27 травня в столиці Молдови Кишиневі відкрився третій гіпермаркет української мережі побутової техніки і електроніки "FoxMart". Гіпермаркет відкрився після переформатування на місці колишнього супермаркету мережі "Foxtrot". Об'єкт знаходиться в густонаселеному спальному районі Кишинева за адресою: пр. Московський, 5. Це окрема одноповерхова будівля торговельною площею 811 кв.м.

Святкове відкриття гіпермаркету триватиме протягом 4 днів - до 30 травня. Відкриття нового гіпермаркету унікальне тим, що святкувати його буде уся мережа "FoxMart" в Молдові. Окрім нового гіпермаркету, акційна техніка також продаватиметься в магазинах за адресами: вул. Каля Ешилор, 10; пр. Московський, 19. Споживачі зможуть придбати техніку зі знижками до 30%, а також отримати техніку в подарунок на 25% від вартості купівлі. Крім того, новий гіпермаркет подарує мікрохвильову піч першим 50 покупцям, які придбають техніку не менш ніж на 3000 молдавських лей.

За словами керівника роздрібних продажів мережі "FoxMart" Олександра Дардалана, головна мета компанії - стати лідером на молдавському ринку електроніки і побутової техніки. Уже до кінця літа мережа "FoxMart" в Молдові поповниться ще трьома об'єктами.

Перший гіпермаркет "FoxMart" з'явився в Кишиневі у 2007 році. Сьогодні загальна торговельна площа об'єктів мережі в Молдові складає 6 тис. кв.м.

Довідка УНІАН. Мережа гіпермаркетів "FoxMart" почала діяльність у 2005 році і сьогодні налічує 35 об'єктів в Україні (з урахуванням нового) і 3 в Молдові. Це найбільші магазини побутової електроніки в Україні. Гігантські торговельні об'єкти "FoxMart" розташовуються на площах від 1300 м2 до 7000 м2.

На постійній основі в кожному магазині мережі діє "Програма захисту мізерних цін", який гарантує повернення 150% різниці, якщо клієнт знайде аналогічний продукт дешевше в іншій роздрібній мережі.