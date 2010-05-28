«Київстар» очолив рейтинг «Найповажніші працедавці 2009»

Лідер телекомринку України "Київстар" отримав перше місце в рейтингу "Найповажніші працедавці" України за 2009 рік. Про це сказано у рейтингу, складеному компанією Reputation Capital Ukraine, результати якого надані УНІАН.

Опитування споживачів свідчить, що українці високо оцінюють "Київстар" як потенційного працедавця і довіряють компанії в цілому.

У 2009 році компанія Reputation Capital провела спеціалізоване дослідження рівня репутації компаній, що працюють в Україні - "Найшанованіші компанії України" (The Ukraine's Most Reputable Companies). На підставі офіційних даних Державного комітету статистки про рівень валового доходу (на 1 вересня 2009), до дослідження увійшли 30 компаній, що представляють дев'ять галузей економіки і є лідерами у кожній з них. Як частина цього дослідження також був реалізований проект "Найповажніші працедавці. Під час опитування респонденти оцінювали репутацію компанії як працедавця у восьми критеріях: чотири показники емоційної складової, а чотири інших - раціональної. На основі отриманих даних склали ренкінг компаній, що користуються найбільшою довірою громадськості як працедавці.

Довідка УНІАН. Компанія Reputation Capital Ukraine заснована у 2007 році. Основними напрямами її діяльності є надання послуг з виміру і управління корпоративною репутацією, а також організація міжнародних конференцій, форумів і семінарів, присвячених питанням менеджменту репутації. З 2008 року Reputation Capital Ukraine проводить дослідження репутації найбільших компаній України.

Компанія Reputation Capital Ukraine є офіційним представником Reputation Institute в Україні.

Reputation Institute - світовий лідер у сфері аудиту репутації і консалтингу з питань управління корпоративною репутацією і репутацією країн. Представництва Reputation Institute відкриті в 32 країнах світу. Всесвітня мережа офісів, представництв, консультантів і учених Reputation Institute регулярно генерує ідеї щодо корпоративної репутації, які обговорюють на конференціях і семінарах, а також публікують в журналі Corporate Reputation Review.

Телекомунікаційний оператор "Київстар" - лідер українського ринку мобільного зв'язку і передачі даних, якому довіряють своє спілкування 22 млн. осіб (на 01.05.10). Мережа "Київстар" охоплює усі великі і малі міста та понад 28 тис. сільських населених пунктів, усі основні національні і регіональні траси, більшість морських і річкових узбережь України. "Київстар" пропонує послуги EDGE/GPRS на усій території свого покриття України, а також роумінгові послуги в 195 країнах на 5 континентах. Понад 1,6 мільйонів українців користуються мобільним інтернетом "Київстар". У семи найбільших містах України - Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, Сімферополі, Одесі - надають послуги високошвидкісного фіксованого інтернет-доступу, якими можуть скористатися понад 500 тис. сімей, що проживають у 4 тис. будинків.