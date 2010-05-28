До Дня Міста Google представляє проект «Київ крізь час»

До дня Києва компанія Google запускає унікальний проект "Київ крізь час", повідомили УНІАН в компанії.

Проект "Київ крізь час" - своєрідна машина часу, створена на платформі сервісу Google Карти, за допомогою якої користувачі Мережі можуть побачити, як змінився Київ за останні 100 років, і дізнатися багато цікавих фактів з історії столиці.

За основу проекту узята карта Києва 1911 року (видання О.Г. Максимова), яку користувачі можуть порівняти з сучасною картою міста. Гортаючи шари, можна, наприклад, дізнатися, де знаходився Старий Пасаж, як раніше виглядали центральні київські вулиці і як сьогодні називається вулиця Фундуклеївська.

Спеціально для проекту "Київ крізь час" партнери проекту - "Цікавий Київ" - зробили підбірку унікальних фотоматеріалів, фотостудія Максима Топчія зберегла сучасне місто, а відомий києвознавець Михайло Кальницький написав тексти з історичними довідками. На старій карті представлено понад 100 фотографій архітектурних об'єктів Києва (кінець 19 - почало 20 ст.) на місці їх історичного розташування, а пласт з сучасними фотографіями дає уявлення про їх сьогоднішній вигляд і роль у житті міста.

Проект реалізований на базі Google Карт з використанням інтерфейсу програмування додатків - API (application programming interface), який дає можливість вбудовувати Google Карти на веб-сторінки і додавати призначений для користувача контент на карту. API Карт Google - це безкоштовна служба, доступна для будь-якого веб-сайту. Детальніше зі службою можна ознайомитися тут: http://code.google.com/intl/ru/apis/maps/signup.html.