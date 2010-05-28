Янукович: треба завершити цього року процес демаркації кордонів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює необхідність до кінця поточного року завершити процес демаркації кордонів з Білоруссю, Росією та іншими сусідами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи нараду Комітету з питань євроінтеграції.

В. ЯНУКОВИЧ висловив готовність брати активну участь у цьому процесі, щоб якнайскоріше завершити цю роботу.