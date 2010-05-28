Янукович: треба завершити цього року процес демаркації кордонів
14:57, 28 травня 2010Різне
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З Білоруссю, Росією та ін.
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підкреслює необхідність до кінця поточного року завершити процес демаркації кордонів з Білоруссю, Росією та іншими сусідами України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи нараду Комітету з питань євроінтеграції.
В. ЯНУКОВИЧ висловив готовність брати активну участь у цьому процесі, щоб якнайскоріше завершити цю роботу.
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