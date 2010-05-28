ГОЛОВНЕ на 28 травня

Політика: Янукович просить українську сторону до жовтня завершити роботу над угодами про асоціацію та безвізовий режим з ЄС Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ просить українську сторону до жовтня завершити роботу над Угодою про асоціацію з Європейським Союзом та Угодою щодо безвізового режиму між Україною і ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи нараду Комітету з питань євроінтеграції.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що 15 жовтня відбудеться черговий саміт Україна-ЄС. Він зауважив, що до цього часу необхідно провести плідну роботу по всіх напрямках, щоб отримати конкретні відповіді щодо перспектив укладення Угоди про асоціацію та встановлення безвізового режиму.

Він підкреслив, що вчора мав телефонну розмову з Президентом Єврокомісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, під час обговорювалось питання лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

Зараз, за його словами, Єврокомісія готує відповідний план, що дозволить вийти на підписання цієї угоди. В.ЯНУКОВИЧ попросив українську сторону до червня активно попрацювати в цьому напрямку.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ підкреслив, що європейська інтеграція залишається для України одним із пріоритетних напрямків у міжнародній політиці, і тому потрібно посилити роботу над завершенням укладання Угоди про асоціацію. При цьому В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що роботу потрібно вибудувати таким чином, щоб угода максимально враховувала національні інтереси України.

Він наголосив на необхідності працювати по всіх напрямках, у тому числі над питаннями гармонізації українського законодавства з європейським.

В.ЯНУКОВИЧ попросив при завершенні підготовки нового закону про основи зовнішньої і внутрішньої політики, проект якого, за його словами, найближчим часом має бути поданий до Верховної Ради, врахувати ті аспекти, які потрібні для інтеграції України до Європейського Союзу.

Також глава держави підкреслив, що необхідно чітко визначитись, яку мету ставить перед собою Україна: підписати угоди про асоціацію та безвізовий режим у цьому році чи ні? Якщо, за словами В.ЯНУКОВИЧА, мета – досягти підписання цього року, то потрібно визначити чіткі кроки, як цього досягти. Він зауважив, що в питанні європейської інтеграції було завжди багато декларацій, але зараз важливо наповнити їх реальним змістом і не допустити розчарування суспільства від невиконаних обіцянок.

При цьому Президент заявив, підписання Угоди про асоціацію є своєрідним тестом для України і Європи. «Нам дуже важливо мати перспективу», - сказав він

Також В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що дуже важливо підписати Угоду про безвізовий режим з ЄС уже цього року.

Крім того, Президент висловився за персональну відповідальність високопосадовців за той чи інший напрямок роботи. «Це моя вимога до Міністерства закордонних справ та Кабінету міністрів, щоб за кожною програмою стояли конкретні працівники. Якщо ми кажемо, що у нас уповільнився переговорний процес по зоні вільної торгівлі, то потрібно подивитись, що можна зробити – посилити переговорну групу… Потрібно робити висновки», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Макроекономіка: В Україні негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в першому кварталі зменшилося в 16 разів

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами в Україні в першому кварталі 2010 року, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, зменшилося в 16 разів – до 29,1 млн. дол. США проти 466,4 млн. дол. у першому кварталі 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1 млрд. 459,8 млн. дол., позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 1 млрд. 430,7 млн. проти 1 млрд. 475,7 млн. дол. і 1 млрд. 009,3 дол. відповідно в першому кварталі 2009 року.

Імпорт товарів і послуг в Україну в першому кварталі 2010 року зріс до 12 млрд. 922,8 млн. дол. (за перший квартал 2008 року – 10 млрд. 903,6 млн. дол.), причому імпорт товарів становив 11 млрд. 796,1 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 9 млрд. 774,1 млн. дол.), імпорт послуг – 1 млрд. 126,7 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 1 млрд. 129,5 млн. дол.).

Експорт товарів і послуг із України в першому кварталі 2010 р. зріс до 12 млрд. 893,7 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 10 млрд. 437,2 млн. дол.). При цьому експорт товарів становив 10 млрд. 336,3 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 8 млрд. 298,4 млн. дол.), експорт послуг – 2 млрд. 557,4 млн. дол. (за перший квартал 2009 року – 2 млрд. 138,8 млн. дол.).

Довідка УНІАН. В Україні негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2009 р. зменшилося в 9,6 раза – до 1 млрд. 380,7 млн. дол. США проти 13 млрд. 307,6 млн. дол. у 2008 році.

Фінанси: Опозиційний уряд готовий внести на розгляд ВР альтернативний проект бюджету на 2011 рік

Опозиційний уряд готовий внести на розгляд Верховної Ради альтернативні проекти Бюджетної резолюції та державного бюджету на 2011 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав народний депутат України від БЮТ, міністр соціальної політики і праці опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ сьогодні на прес-конференції.

Він зазначив, що це буде зроблено в тому випадку, якщо в проекті Бюджетної резолюції та в проекті бюджету на наступний рік, який буде підготовлено Кабінетом міністрів, не будуть враховані обіцянки, які давалися Віктором ЯНУКОВИЧЕМ під час президентської виборчої кампанії.

«Якщо не будуть виконуватися обіцянки, то ми будемо подавати альтернативний закон і проект Бюджетної резолюції, в яких всі ці передвиборчі обіцянки будуть враховані», - заявив депутат від БЮТ.

Як підкреслив А.ПАВЛОВСЬКИЙ, «якщо вони їх не виконали у бюджеті на 2010 рік, то ми будемо вимагати, щоб хоча б у бюджеті на 2011 рік всі ці обіцянки були».

В той же час він сумнівається, що в поданому урядом проекті Бюджетної резолюції та в проекті бюджету будуть передбачені ті соціальні виплати, про які йшлося під час виборчої кампанії В.ЯНУКОВИЧА.

Україна може відкласти випуск єврооблігацій

Україна може перенести на пізніший термін випуск єврооблігацій, який планувалося здійснити в червні.

Про це в інтерв`ю виданню "Урядовий Кур`єр" заявила директор Департаменту державного боргу Міністерства фінансів України Ольга БАШИНСЬКА.

"Відповідно до графіка планувалося здійснити такий випуск у кінці червня. Але проблеми в європейській економіці і так звана "європейська боргова криза" стали причиною погіршення ситуації на ринку капіталу і, відповідно, прибутковості єврооблігацій. Тому, за умови подальшого погіршення ситуації в єврозоні, ми не унеможливлюємо відстрочення випуску українських євробондів", - сказала О. БАШИНСЬКА.

За її інформацією, якщо до загострення проблем в Греції середня ставка прибутковості за українськими державними єврооблігаціями складала 6,8% річних, то на сьогодні вона підвищилася до 8-9%, а це робить випуск єврооблігацій не таким привабливим.

Як повідомляли, у середині травня Мінфін вибрав три міжнародні банки - JP Morgan, Morgan Stanley і "ВТБ Капітал" менеджерами з розміщення українських державних єврооблігацій.

Обсяг запозичень, передбачений державним бюджетом України на 2010 рік, складає 100 млрд. 258 млн. 382,2 тис. грн. З них внутрішні запозичення планують на рівні 66 млрд. 190 млн. 271,3 тис. грн. (у т. ч. випуск ОВДП на суму 47,85 млрд. грн. для прямого фінансування бюджету і 18,34 млрд. грн. - для фінансування стабілізаційного фонду), зовнішні - на рівні 34 млрд. 068 млн. 110,9 тис. грн. (у т.ч. пряме фінансування бюджету - випуск облігацій зовнішньої держпозики - 10,4 млрд. грн., позика Міжнародного валютного фонду - 16 млрд. грн., кредит Всесвітнього банку - 4 млрд. грн., фінансування проектів розвитку - кредити Європейського банку реконструкції і розвитку, Міжнародного банку реконструкції і розвитку, Японського банку міжнародної співпраці (323,96 млн. грн.) - 3,67 млрд. грн.

Мінфін 1 червня проведе аукціон із розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 1 червня 2010 року проведе аукціон із розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

До розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 20 жовтня 2010 року, 18 травня 2011 року, 27 березня 2013 року і 4 вересня 2013 року.

Кошти, отримані від продажу ОВДП із терміном погашення 4 вересня 2013 року, будуть спрямовані до Стабілізаційного фонду для фінансування заходів щодо підготовки й проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Нацбанку, за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в квітні ц.р. надійшло 4,426 млрд. грн. (із початку року – 18,067 млрд. грн.).

Всього з початку 2010 року Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених із метою докапіталізації) на загальну суму 24,457 млрд. грн. У квітні випуск ОВДП із метою докапіталізації не здійснювався.

Новини банків: Світовий банк і МВФ виступають за ліквідацію банку «Надра» Світовий банк (СБ) і Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважають більш доцільним ліквідацію проблемного банку «Надра», ніж ухвалення рішення про його рекапіталізацію за рахунок бюджетних коштів без належного аналізу можливостей із відновлення нормальної роботи фінустанови.

Про це в коментарі газеті «Экономические известия» повідомив керівник служби зовнішніх зв`язків представництва СБ в Україні Дмитро ДЕРКАЧ.

«Відповідно до кращих міжнародних практик, та й власних нормативних актів уряду, рішення про державні інвестиції в проблемний банк має бути засноване на ретельному аналізі витрат і альтернативних механізмів вирішення проблем банку або виведення його з ринку, базуючись на розумному аудиті. Якщо такі інвестиції проводяться спільно з приватним інвестором, то має бути проведена оцінка відповідності інвестора критеріям придатності й ділової репутації, а також здатності інвестора підтримати банк шляхом авансових внесків у капітал при належному бізнес-плані. За відсутності задовільного аналізу, який би підтримував інше рішення, нашою рекомендацією було мінімізувати витрати бюджету за допомогою виведення банку «Надра» з ринку через ліквідацію або купівлю активів і пасивів банку після відкликання ліцензії», - зазначив Д.ДЕРКАЧ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ повідомив, що на засіданні експертно-аналітичної ради було схвалено рішення про входження в капітал банку «Надра» уряду й приватного інвестора на паритетних умовах.

28 квітня 2010 року А.ШАПОВАЛОВ заявив, що регулятор схвалив пропозицію про купівлю банку «Надра» інвестором із Австрії, який пропонує вкласти в банк 5 млрд. грн. за умови, що уряд візьме участь у капіталі цієї кредитно-фінансової установи на рівні контрольного пакета. При цьому для стабілізації роботи банку «Надра», за оцінками НБУ, необхідно 10 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» розпочав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

На 1 квітня 2010 року активи банку становили 25,080 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,184 млрд. грн., зобов`язання – 24,601 млрд. грн., власний капітал – 479,059 млн. грн., статутний капітал – 390,363 млн. грн.

У першому кварталі 2010 року банк «Надра» одержав прибуток у розмірі 4,365 млн. грн., 2009 рік банк закінчив зі збитком 1,364 млрд. грн.

Акціонерами банку є компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введена тимчасова адміністрація, з 10 лютого 2010 року Нацбанк продовжив її дію ще на один рік – до 9 лютого 2011 року.

Курс: Середній курс купівлі/продажу долара в комбанках дещо підвищився – 7,92/7,95 грн./дол.

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,92 грн./дол., продають – по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу дещо підвищився порівняно з 27 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,95 грн./дол., продажу – в межах 7,94-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках підвищився на 0,3% відучора і сьогодні становить 9,65/9,85 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,79 грн./євро, продажу – в межах 9,78-9,92 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках, порівняно з 27 травня, підвищився на 0,7% і сьогодні становить 0,2484 грн./рубль, курс продажу – на 1%, до 0,2596 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, продажу – в межах 0,2500-0,2640 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,96 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,95 грн./дол., продажу – в межах 7,95-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва підвищився на 0,4% відучора і сьогодні становить 9,70/9,83 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,79 грн./євро, продажу – в межах 9,78-9,85 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці підвищився на 0,7%, порівняно з 27 травня, і сьогодні становить 0,2476 грн./рубль, продажу – на 0,9%, до 0,2590 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2300-0,2540 грн./рубль, продажу – в межах 0,2539-0,2640 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,96 грн., євро – 9,55/9,84 грн., рубль – 0,2050/0,2600 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,95 грн., євро – 9,50/9,85 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,90/7,946 грн., євро – 9,62/9,95 грн., рубль – 0,2540/0,2600 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 28 травня, становить: гривні до долара США – 7,9251, до євро – 9,71221, до російського рубля – 0,25665.

ПЕК: СП «Газпрому» і «Нафтогазу» на першому етапі може бути створено на паритетних засадах - Міллер Спільне підприємство «Газпрому» і «Нафтогазу» на першому етапі може бути створено на паритетних засадах.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому» за підсумками сьогоднішньої робочої зустрічі в Москві голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА і міністра палива та енергетики України Юрія БОЙКА.

Повідомляється, що на зустрічі обговорювалися питання, пов`язані з опрацьовуванням пропозиції про об`єднання ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Сторони погодилися, що цей процес може бути поетапним.

«Першим кроком може стати створення спільного підприємства двох компаній на паритетних засадах - 50 на 50. Зараз необхідно визначитися з переліком активів, які б могли бути внесені в спільне підприємство кожною зі сторін», - сказав за підсумками зустрічі О.МІЛЛЕР.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня 2010 року в Сочі голова Уряду РФ Володимир ПУТІН висловив пропозицію про об`єднання ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України».

Українські АЕС відповідають більшості стандартів МАГАТЕ Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у Представництві України при ЄС, про це йдеться в заключному звіті, переданому сьогодні Україні та Європейській комісії за підсумками виконання спільного проекту з оцінки ядерної безпеки українських АЕС.

“В переданому Україні та Європейській комісії Заключному звіті наголошується, що українські АЕС та Державний комітет ядерного регулювання (ДКЯР) підтвердили свою відповідність більшості стандартів МАГАТЕ з ядерної безпеки. З питань, що потребують доопрацювання, Україною розроблено відповідні заходи і проекти, що включені до Програми підвищення ядерної безпеки, яка вже реалізується”, - зазначається у повідомленні.

На церемонії передачі звіту українську сторону представляли заступник міністра палива та енергетики України Наталя ШУМКОВА та голова ДКЯР Олена МИКОЛАЙЧУК. Сторона ЄС була представлена заступником директора Генерального директорату „Енергетика” Домініком РІСТОРІ, МАГАТЕ – заступником генерального директора з питань ядерної безпеки Томіхіро ТАНІГУЧІ.

Виконання Спільного проекту Україна-Єврокомісія-МАГАТЕ з оцінки ядерної безпеки українських АЕС є першим в історії МАГАТЕ випадком проведення комплексної інспекції всіх енергоблоків країни за всіма напрямками. В Заключному звіті також підкреслюється, що зазначений Проект може слугувати моделлю для здійснення подібних інспекцій у майбутньому в інших країнах-членах МАГАТЕ.

Спільний проект Україна-Єврокомісія-МАГАТЕ з оцінки ядерної безпеки українських АЕС виконувався протягом 27 місяців. У його реалізації взяли участь 62 експерти з 23-х країн, а також близько 100 експертів з України. Загальна вартість проекту, фінансування якого здійснювалося Єврокомісією, становить 3,5 млн. євро.

Бензин в Україні подешевшав

З 21 до 28 травня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти знизилися на 0,6-1,3% (у середньому на 1%).

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 21 до 28 травня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А- 80 - знизилися на 1,3%, з 7,14 до 7,05 грн./л; на бензин А- 92 - знизилися на 1,2%, з 7,64 до 7,55 грн./л; на бензин А- 95 - знизилися на 0,6%, з 8,08 до 8,03 грн./л; на дизельне паливо - знизилися на 0,7%, з 7,08 до 7,03 грн./л.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено у травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.

Експортне мито на нафту в Росії зросте

Експортне мито на російську нафту з 1 червня 2010 року виросте на 2,9% - до 292,1 доларів за тону з нинішніх 284 доларів. Відповідна постанова уряду Російської Федерації була опублікована учора, 27 травня, передає РІА «Новини».

Мито на світлі нафтопродукти підвищиться до 209,1 долара за тону з нинішніх 203,7 долара за тону, на темні - до 112,7 дол. з 109,7 дол. за тону, встановлених з 1 травня. При цьому мито на експорт нафти з 22 родовищ Східного Сибіру залишиться нульовим.

З 1 березня 2009 року, у зв`язку зі стабілізацією ціни на нафту на рівні 43 долара за барель, ставка експортного мита на російську нафту виросла до 115,3 долара за тону. Це було перше підвищення вивізного мита на нафту за чотири місяці.

З квітня воно знову було понижене - до 110 доларів за тону. У травні, червні, липні, серпні, вересні і жовтні минулого року мито підвищувалося. У листопаді воно знизилося майже на 10 доларів. У грудні - виросло відразу на 40 доларів. У січні 2010 року мито знизилося на 4 долари, у лютому - підвищилося на 3,7 долара, у березні - знизилося на 17 доларів, у квітні - підвищилося майже на 15 доларів.

Уряд РФ восени 2008 року через зниження світових цін на нафту зробив ряд кроків з коригування розрахунків експортного мита на нафту і нафтопродукти.

Зокрема, період моніторингу цін на нафту марки Urals і, відповідно, термін встановлення експортних мит був скорочений з двох до одного місяця для більш оперативного реагування на зміни світової кон`юнктури. Це також понизило податкове навантаження на нафтові компанії, які раніше втратили через високе мито на тлі кризи близько 7 млрд. дол.

Промисловість: Цех ЗЗФ в Балці Средній оточений охоронною структурою компанії "Деа Рома ЛТД" - керівництво заводу

Запоріжжя. Цех Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ, Запоріжжя), що працює на шлакових відвалах підприємства в Балці Середній, оточений охоронною структурою компанії "Деа Рома ЛТД", представники якої учора зайняли територію шлакових відвалів ВАТ "Дніпроспецсталь" в Балці Середній.

Про це УНІАН повідомив заступник голови правління ЗЗФ Сергій ЗУБОВ.

"Представники охоронної структури цієї фірми у супроводі співробітників ВДСО (Відділ державної служби охорони - УНІАН) прибули на територію відвалів заводу напередодні у другій половині дня, знаходилися там всю ніч і зараз продовжують "охороняти" територію заводу", що не належить їм, - сказав він.

За словами С. ЗУБОВА, захоплення було не таким жорстким, як на "Дніпроспецсталі". "Нашу охорону з території не вивозили, проте ситуація украй складна. Поки ми працюємо, але усім зрозуміло, що у будь-який момент може наступити час "Ч", і це не може не позначатися на ситуації на підприємстві", - сказав замголови правління ЗЗФ.

При цьому він сказав, що якщо завод буде позбавлений можливості користуватися своїм цехом на території відвалів - складувати і переробляти відходи власного виробництва, то він зможе пропрацювати тільки чотири дні.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 27 травня, на відвали комбінату "Дніпроспецсталь" в Балці Середній без повідомлення керівництва підприємства прибули представники ряду структурних підрозділів міліції у супроводі озброєних співробітників "Беркуту". Вони нейтралізували охорону і вивезли її співробітників і робітників заводу з території цього структурного підрозділу ДСС. Представників керівництва підприємства на його територію не допускали.

Коли представники правоохоронних органів покинули територію шлакових відвалів ДСС, туди зайшли представники компанії "Деа Рома ЛТД", які контролюють її і зараз.

Як заявили напередодні на спільній прес-конференції представники керівництва "Запоріжсталі" і Запорізького заводу феросплавів, приблизно о 14:45 представники компанії "Деа Рома ЛТД" з`явилися і біля території відвалів, що належать цим підприємствам.

У той же час ЦГЗ Головного управління МВС України в Запорізькій області розповсюдив інформацію, згідно з якою дії співробітників міліції на території Балки Середньої були слідчими діями (обшуком) у рамках кримінальної справи. Якої саме - досі офіційно не повідомляється. Офіційної інформації про те, куди і з якою метою з території відвалів ДСС було вивезено понад 40 співробітників заводу, фірми-орендаря і охоронної структури підприємства, також немає.

Робітники ЗФЗ, ДСС та ЗС мітингували проти дій влади та силових структур

Запоріжжя. 28 травня. УНІАН. Сьогодні трудові колективи 3 промпідприємств Запорізької області - ВАТ "Запорізький завод феросплавів", ВАТ "Запорожсталь" і ВАТ "Дніпроспецсталь" провели мітинги протесту проти дій влади і силових структур, що дозволили протиправно захопити відвали промпідприємств компанєю "Деа Рома ЛТД".

Як повідомив УНІАН заступник голови правління ВАТ "ЗФЗ" Сергій ЗУБОВ, "учора, дізнавшись про подію на відвалах, люди хотіли вийти на мітинг на площу перед Запорізькою ОДА. Проте, на подане відповідно до встановленого порядку звернення з проханням дозволити проведення цього заходу, дістали відмову. У зв`язку з цим трудовий колектив прийняв рішення провести мітинги на власній території".

За словами С. ЗУБОВА, на мітинг на Запорізькому заводі феросплавів, незважаючи на негоду і те, що виробничий процес не переривався, зібралося близько 400 співробітників заводу.

"З транспарантами "Шлакові відвали - металургам"!, "Геть свавілля"! і таке інше на мітинг перед будівлею заводоуправління зібралося близько 400 осіб, які заявили, що не розуміють дій представників влади і силових структур, які допустили те, що сталося на заводі ЗФЗ і інших заводах, що мають шлакові відвали в Балці Середній. Люди щиро не розуміють, чому багатотисячні колективи, платники до бюджету мільйонів (ЗЗФ - близько 53 млн. грн.) виявилися для влади і силових структур не важливими" - розповів С. ЗУБОВ.

Аналогічні мітинги протесту проти того, що відбувається на території промислових відвалів підприємств в Балці Середній, пройшли сьогодні також на території заводів Запоріжсталь і Дніпроспецсталь.

Як повідомляв УНІАН, напередодні - 27 травня на відвали комбінату Дніпроспецсталь в Балці Середній без повідомлення представників підприємства, прибули представники ряду структурних підрозділів міліції у супроводі озброєних співробітників "Беркуту", які нейтралізували охорону і вивезли її співробітників і робітників, які працювали на відвалах, з території цього структурного підрозділу ДСС. Представників керівництва підприємства на його територію на допустили. Потім представники правоохоронних органів покинули територію шлакових відвалів ДСС і на цю територію зайшли представники компанії "Деа Рома ЛТД", які контролюють її і зараз.

Як заявили напередодні на спільній прес-конференції представники керівництва ВАТ "Запоріжсталь" і ВАТ "Запорізький завод феросплавів", близько 14-45 представники компанії "Деа Рома ЛТД" з`явилися і на території відвалів, що належать цим підприємствам.

У той же час ЦГЗ ГУ МВС України в Запорізькій області розповсюдив інформацію, згідно з якою дії співробітників міліції на території Балки Середньої були слідчими діями (обшуком) у рамках кримінальної справи.

Якої саме, досі офіційно не повідомляється, офіційних даних про те, куди і з якою метою з території відвалів ДСС було вивезено понад 40 співробітників заводу, фірми-орендаря і охоронної структури підприємства, так само немає.

Довідка УНІАН. Балка Середня - полігон шлакових відходів "Запоріжстали", "Дніпроспецстали", Запорізького заводу феросплавів і "Запоріжкоксу", що утворився в околицях Запоріжжя у 1937 році, після створення Дніпровського промислового комплексу. За декілька десятиліть його територія розрослася до 230 гектарів.

АПК: Російські інспектори завершили перевірки українських м`ясо-молочних підприємств

Російські інспектори завершили перевірки українських м`ясо-молочних підприємств.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Згідно з повідомленням, інспекція працювала протягом десяти днів і перевірила 11 українських підприємств: ЗАТ "Птахофабрика «Снятинська Нова» (Івано-Франківська обл.), ВАТ «Вінницям’ясо» (Вінницька обл.), ВАТ «Кам`янець-Подільський м`ясокомбінат» (Хмельницька обл.), ВАТ «Сарним’ясопром» (Рівненська обл.), ТОВ «Фенікс» (Донецька обл.), ТОВ «Елітекс» (Донецька обл.), ТОВ «Бахмачм’ясо» (Чернігівська обл.), ТОВ «Шосткинський міськмолкомбінат» (Сумська обл.), ВАТ «Світловодський маслосиркомбінат» (Кіровоградська обл.), ЗАТ «Миронівська птахофабрика» (Черкаська обл.) і ТОВ «Канівський маслосирзавод» (Черкаська обл.).

Міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК сьогодні на брифінгу висловив надію, що за результатами інспекції ряд українських підприємств отримає дозвіл на експорт своєї продукції до Російської Федерації.

Соцполітика: В Україні середня зарплата в квітні знизилася на 2 грн. – до 2107 грн. – Держкомстат

У квітні 2010 року середня заробітна плата по Україні знизилася на 2 грн., порівняно з березнем, і на 1 травня становила 2107 грн., із початку року – збільшилася на 191 грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в квітні, порівняно з березнем, знизилася на 117 грн. – до 3 251 грн. (із початку року збільшилася на 282 грн.), по Київській області – збільшилася на 2 грн. – до 2 142 грн. (із початку року – на 235 грн.), по Донецькій області – збільшилася на 84 грн. – до 2 448 грн. (із початку року – на 365 грн.), по Дніпропетровській області – збільшилася на 96 грн. – до 2 322 грн. (із початку року – на 299 грн.).

Середньомісячна зарплата в Україні в січні-квітні ц.р. становила 2 021 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середньомісячна заробітна плата за підсумками минулого року становила 1 906 грн. на одного штатного працівника.

Кодон: Янукович наголошує на необхідності цього року завершити процес демаркації кордонів з Білоруссю, РФ та іншими сусідами України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на необхідності до кінця поточного року завершити процес демаркації кордонів з Білоруссю, Росією та іншими сусідами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи нараду Комітету з питань євроінтеграції.

В.ЯНУКОВИЧ висловив готовність брати активну участь у цьому процесі, щоб якнайшвидше завершити цю роботу.

НП: У порту «Південний» танкер розлив нафтопродукти на площі 1 кв. км

З борту танкера «Азовське море» стався розлив нафтопродуктів в акваторії морського торгового порту «Південний» на площі 1 кв. кілометр.

Як уточнила в інтерв`ю УНІАН головний фахівець зі зв`язків із громадськістю управління з питань надзвичайних ситуацій Одеської обласної державної адміністрації Лідія ЯНКОВСЬКА, «працівники порту виявили пляму нафтопродуктів розміром 10 на 100 метрів біля причалу №5Б ЮГ».

Впродовж шести годин рятувальна служба підприємства ліквідовувала забруднення.

Інспектори Державної екологічної інспекції Північно-західного району Чорного моря розслідують причини і обставини події, після чого будуть пред`явлені претензії капітану судна «Азовське море» і судновласнику.

В залізничній аварії на сході Індії загинуло 25 чоловік

Унаслідок зіткнення пасажирського і товарного потягів на сході Індії загинули 25 чоловік.

Як повідомляє «Газета.ру», інцидент стався в штаті Західна Бенгалія. Потяг прямував з міста Мумбаї в Колкату.