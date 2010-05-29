Сьогодні Міжнародний день миротворців ООН

Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй, який було затверджено Указом Президента України, враховуючи вагомий внесок України у підтримання стабільності у різних регіонах планети та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, на сьогодні миротворча діяльність є однією з провідних рис ролі нашої держави на світовій арені, визначною прикметою української воєнної політики. Активна участь Збройних сил України у операціях з підтримання миру та стабільності сприяє зростанню міжнародного авторитету нашої держави.

Миротворчу діяльність Україна, як незалежна держава, розпочала у 1992 році направленням 240-го окремого миротворчого батальйону до колишньої Союзної Республіки Югославія. Вже через два роки Україна приєдналася до Програми НАТО “Партнерство заради миру”, одним із найважливіших напрямків якої є участь підрозділів Збройних сил України в операціях з підтримання миру.

За майже 18 років своєї миротворчої діяльності Україна за обсягом завдань увійшла до першої двадцятки найбільш активних держав-миротворців.

Значним досягненням є те, що протягом миротворчої діяльності у нашій державі було напрацьовано відповідну нормативно-правову базу. Українські військові беруть участь в міжнародних миротворчих операціях у відповідності до Закону “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”. Такі заходи здійснюються на підставі положень глави шостої Статуту ООН за обов’язкової згоди ворогуючих сторін. Цим Законом також визначено, що участь України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється шляхом надання миротворчого контингенту, миротворчого персоналу, а також матеріально-технічних ресурсів та послуг у розпорядження відповідних органів, які визначаються рішенням про проведення такої операції. Основним змістом таких операцій є запобігання виникненню конфліктів, шляхом мирного врегулювання, контролю за додержанням угод про припинення вогню.

Необхідно зазначити, що основне навантаження з формування, підготовки та направлення миротворчих контингентів несуть Сухопутні війська Збройних сил України. Починаючи з 1992 року, за межі країни було направлено більше 40 підрозділів ланки батальйон, рота, вертолітний загін, тактична група, бригада. Всього за цей період у міжнародних миротворчих операціях взяло участь понад 35 тисяч військовослужбовців ЗС України, залучалося більше 3 тисяч одиниць різноманітної техніки, зокрема, понад 40 вертольотів.

Географія виконання завдань також широка. Це і колишня Союзна Республіка Югославія (Боснія і Герцеговина, Хорватія, Східна Славонія, Македонія, Косово), і Близький та Середній Схід (Південний Ліван, Кувейт, Ірак), і Кавказ (Грузія), і Середня Азія (Таджикистан), і Центральна Америка (Гватемала), і Африканський континент (Ангола, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Ефіопія та Еритрея).

На сьогодні 517 українських військових виконують миротворчі завдання у складі 8 місій ООН і НАТО на територіях 7 країн світу. Так, угруповання українських миротворчих контингентів представлено у Ліберії і Косовому і включає 463 військовослужбовця. Ще 64 українських військових працюють в якості миротворчого персоналу місій у Судані, Конго, Іраку, Придністров’ї, Ліберії, Косовому та Афганістані.

За майже 18 років миротворчої діяльності Україна втратила 47 своїх синів і 1 доньку. Ще понад 100 військовослужбовців отримали поранення.

Послідовно нарощуючи свій внесок у миротворчу діяльність, Україна сприяє створенню навколо своїх кордонів стабільної, сприятливої обстановки, зміцнює свій авторитет і підвищує свою роль не лише на Європейському континенті, а й в усьому світі.