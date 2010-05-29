Мінекономіки зняло з обговорення законопроект про держзакупівлі

Міністерство економіки України вилучило з переліку обговорюваних документів, підготовлений ним законопроект про проведення державних закупівель, оскільки він вимагає суттєвого доопрацювання.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби Мінекономіки Ігор ЛУЦЕНКО.

За його словами, міністр економіки Василь ЦУШКО розпорядився зняти текст законопроекту із сайту з розділу "Обговорення проектів документів" увечері 28 травня, оскільки після наради, проведеної цього ж дня, з`ясувалося, що документ вимагає доопрацювання.

"У п`ятницю увечері після наради з цього питання міністр розпорядився зняти документ з обговорення. З`ясувалося, що законопроект вимагає серйозного доопрацювання. Обсяг доопрацювання дуже великий", - заявив начальник прес-служби Мінекономіки.

Як повідомляв УНІАН, 28 травня після засідання урядового комітету з питань економічної політики віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО висловив думку, що розглядати нову редакцію Закону України «Про здійснення державних закупівель», запропоновану Міністерством економіки України, недоречно. У зв`язку з цим на розгляд Верховної Ради буде внесено пропозиції до закону, які узгоджені з міжнародними установами і враховують зауваження Президента України.

Він відзначив, що ухвалення Закону України "Про здійснення державних закупівель" з урахуванням європейської практики, що є надзвичайно необхідним для України, є, в той же час, однією з принципових вимог Світового банку і Європейської комісії щодо продовження програми фінансової співпраці з нашою країною.

С.ТІГІПКО нагадав, що Президент України ветував Закон України «Про здійснення державних закупівель». Для доопрацювання закону було залучено вітчизняних і іноземних експертів, які підготували відповідні пропозиції до нього згідно із загальновизнаними європейськими стандартами. Над удосконаленням закону працювали провідні фахівці Світового банку і Європейської комісії, місії експертів програми SIGMA, Проекту ЄС «Гармонізація систем конкуренції і державних закупівель в Україні із стандартами ЄС».

*** На сайті Мінекономіки був розміщений для обговорення новий варіант проекту закону “Про здійснення державних закупівель". Згідно з документом, функції оспорювати процедури, надано Антимонопольному комітету. Застава для оспорювання дій замовника торгів становить 5% вартості закупівлі.

Згідно із законопроектом, тендери при закупівлях зобов`язані проводити підприємства з держчасткою більш як 10% (замість чинної норми в 50%). Порогову суму закупівлі товарів, робіт і послуг, за якої проведення тендеру буде обов`язковим, знижено із 100-300 тис. грн. до 1,7 тис. грн.

Законопроектом пропонувалося ввести плату за подання пропозицій конкурсних торгів і участь у процедурі закупівлі у одного учасника у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7 тис. грн.), або 1% вартості закупівлі за тендерної пропозиції менш як 170 тис. грн.