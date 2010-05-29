Північний захід Китаю знову струснуло

Землетрус магнітудою 5,7 сталося в суботу в провінції Цинхай на північному заході Китаю, повідомляє РІА Новості із засланням на агентство Синьхуа.

За інформацією провінційного сейсмологічного управління, підземні поштовхи були зафіксовані в 10.29 суботу за місцевим часом (06.29 мск). Епіцентр знаходився в повіті Юйшу, зруйнованому землетрусом магнітудою 7,1 в квітні цього року.

Тоді стихія понесла життя близько 2,2 тисяч чоловік, більше 12 тисяч отримали поранення. Повіт Юйшу розташований на висоті майже 4-х тисяч метрів над рівнем моря, на кордоні з Тибетом і провінцією Сичуань. Інформації про пострадавших в результаті нового землетрусу доки не поступало.