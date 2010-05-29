Україна і Білорусь підписали План спільних дій

15:34, 29 травня 2010
Різне
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За підсумками зустрічі Президентів

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ та перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО підписали План спільних дій з реалізації пріоритетних напрямів українсько-білоруського співробітництва, сформований за підсумками зустрічі Президентів України та Білорусі у квітні 2010 року.

Як повідомили УНІІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України, церемонія підписання документу відбулась сьогодні в Гомелі.

Перед цим А.КЛЮЄВ і В.СЕМАШКО провели тригодинні переговори у форматі віч-на-віч, а потім у розширеному складі - на спільному засіданні урядових делегацій.

Як заявив А.КЛЮЄВ, підписаний сьогодні документ практично розв‘язав кілька проблем у двосторонніх відносинах, які не вирішувалися протягом багатьох останніх років.

За словами В.СЕМАШКА, прийнятий документ буде основою для розвитку багатогранного співробітництва між двома державами на найближчі роки.

 

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