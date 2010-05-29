ГОЛОВНЕ на 29 травня

Дата: Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний день миротворців

Сьогодні в Україні відзначають Міжнародний день миротворців Організації Об’єднаних Націй, який було затверджено Указом Президента України, враховуючи вагомий внесок України у підтримання стабільності у різних регіонах планети та підтримуючи рішення Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, на сьогодні миротворча діяльність є однією з провідних рис ролі нашої держави на світовій арені, визначною прикметою української воєнної політики. Активна участь Збройних сил України у операціях з підтримання миру та стабільності сприяє зростанню міжнародного авторитету нашої держави.

Миротворчу діяльність Україна, як незалежна держава, розпочала у 1992 році направленням 240-го окремого миротворчого батальйону до колишньої Союзної Республіки Югославія. Вже через два роки Україна приєдналася до Програми НАТО “Партнерство заради миру”, одним із найважливіших напрямків якої є участь підрозділів Збройних сил України в операціях з підтримання миру.

За майже 18 років своєї миротворчої діяльності Україна за обсягом завдань увійшла до першої двадцятки найбільш активних держав-миротворців.

Значним досягненням є те, що протягом миротворчої діяльності у нашій державі було напрацьовано відповідну нормативно-правову базу. Українські військові беруть участь в міжнародних миротворчих операціях у відповідності до Закону “Про участь України в міжнародних миротворчих операціях”. Такі заходи здійснюються на підставі положень глави шостої Статуту ООН за обов’язкової згоди ворогуючих сторін. Цим Законом також визначено, що участь України в міжнародних миротворчих операціях здійснюється шляхом надання миротворчого контингенту, миротворчого персоналу, а також матеріально-технічних ресурсів та послуг у розпорядження відповідних органів, які визначаються рішенням про проведення такої операції. Основним змістом таких операцій є запобігання виникненню конфліктів, шляхом мирного врегулювання, контролю за додержанням угод про припинення вогню.

Необхідно зазначити, що основне навантаження з формування, підготовки та направлення миротворчих контингентів несуть Сухопутні війська Збройних сил України. Починаючи з 1992 року, за межі країни було направлено більше 40 підрозділів ланки батальйон, рота, вертолітний загін, тактична група, бригада. Всього за цей період у міжнародних миротворчих операціях взяло участь понад 35 тисяч військовослужбовців ЗС України, залучалося більше 3 тисяч одиниць різноманітної техніки, зокрема, понад 40 вертольотів.

Географія виконання завдань також широка. Це і колишня Союзна Республіка Югославія (Боснія і Герцеговина, Хорватія, Східна Славонія, Македонія, Косово), і Близький та Середній Схід (Південний Ліван, Кувейт, Ірак), і Кавказ (Грузія), і Середня Азія (Таджикистан), і Центральна Америка (Гватемала), і Африканський континент (Ангола, Сьєрра-Леоне, Ліберія, Ефіопія та Еритрея).

На сьогодні 517 українських військових виконують миротворчі завдання у складі 8 місій ООН і НАТО на територіях 7 країн світу. Так, угруповання українських миротворчих контингентів представлено у Ліберії і Косовому і включає 463 військовослужбовця. Ще 64 українських військових працюють в якості миротворчого персоналу місій у Судані, Конго, Іраку, Придністров’ї, Ліберії, Косовому та Афганістані.

За майже 18 років миротворчої діяльності Україна втратила 47 своїх синів і 1 доньку. Ще понад 100 військовослужбовців отримали поранення.

Послідовно нарощуючи свій внесок у миротворчу діяльність, Україна сприяє створенню навколо своїх кордонів стабільної, сприятливої обстановки, зміцнює свій авторитет і підвищує свою роль не лише на Європейському континенті, а й в усьому світі.

Міжнародне співробітництво: Україна і Білорусь підписали План спільних дій

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ та перший заступник прем`єр-міністра Білорусі Володимир СЕМАШКО підписали План спільних дій з реалізації пріоритетних напрямів українсько-білоруського співробітництва, сформований за підсумками зустрічі Президентів України та Білорусі у квітні 2010 року.

Як повідомили УНІІАН у прес-службі першого віце-прем‘єр-міністра України, церемонія підписання документу відбулась сьогодні в Гомелі.

Перед цим А.КЛЮЄВ і В.СЕМАШКО провели тригодинні переговори у форматі віч-на-віч, а потім у розширеному складі - на спільному засіданні урядових делегацій.

Як заявив А.КЛЮЄВ, підписаний сьогодні документ практично розв‘язав кілька проблем у двосторонніх відносинах, які не вирішувалися протягом багатьох останніх років.

За словами В.СЕМАШКА, прийнятий документ буде основою для розвитку багатогранного співробітництва між двома державами на найближчі роки.

РФ і Казахстан запускають Митний союз з 1 липня, Білорусь приєднається пізніше – Путін

Москва. Росія і Казахстан запускають Митний союз з 1 липня, Білорусь може приєднатися пізніше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав напередодні на прес-конференції за підсумками засідання Вищого органу Митного союзу.

«Ми домовилися з казахстанськими партнерами ввести в дію на двосторонній основі з 1 липня цього року Митний кодекс Митного союзу, а також інші міжнародні договори, що приймаються на розвиток його положень», - сказав В.ПУТІН.

«Нами сьогодні підписаний відповідний міжнародний договір, який дасть нам можливість рухатися до глибшої інтеграції, якщо знадобиться, на двосторонній основі. У підписаному нами документі визначено порядок застосування на двосторонній основі всієї договірно-правової бази другого етапу Митного союзу», - додав він.

За його словами, сформовано механізми ухвалення рішень на двосторонній основі з тих повноважень, які передаються на наднаціональний рівень у зв`язку із запуском другого етапу Митного союзу. Це жодним чином не позначається на роботі тих механізмів Митного союзу на тристоронній основі, які вже було запущено раніше і працюють, запевнив він.

«Ми відкриті для приєднання Білорусі до всіх угод, до всіх рішень, прийнятих у рамках другого етапу формування Митного союзу. Крім того, як ми й домовилися тиждень тому, ми підтвердили свій намір прискорити роботу з формування Єдиного економічного простору», - сказав В.ПУТІН.

Він відзначив, що враховано наявні розбіжності з Білоруссю в частині порядку сплати вивізних митних зборів, зокрема на сиру нафту і нафтопродукти, і неготовність білоруських колег ввести раніше узгоджений Митний кодекс, піти на введення другого етапу Митного союзу з 1 липня поточного року.

На його думку, вивізні мита на нафту і нафтопродукти не стягуватимуться після ратифікації всього пакета документів, що стосуються створення Єдиного економічного простору.

Як повідомлялося, прем`єр-міністр Білорусі Сергій СИДОРСЬКИЙ відмовився вчора взяти участь у засіданні Вищого органу Митного союзу.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2010 року в рамках Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) діє Митний союз Росії, Білорусі й Казахстану.

23 травня прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН повідомив, що Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану не зможе почати працювати на повну силу з 1 липня, як планувалося раніше.

Розбіжності при формуванні Митного союзу стосуються таких сфер як автомобільна й авіаційна промисловість, енергоносії, ввезення товарів фізичними особами для власних потреб. Остання позиція є чутливою для Казахстану, авто- і авіапром - для Росії, тоді як для Білорусі - ввізні митні збори на нафту і нафтопродукти.

Авіапром: "Антонов" не отримає блокпакету акцій у СП з росіянами

Український авіабудівний концерн «Антонов», який наприкінці квітня підписав угоду з російською «Об`єднаною авіабудівною корпорацією» (ОАК) про створення спільного підприємства, не отримає в ньому блокуючого пакету акцій.

Таку думку висловив директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин БАДРАК у своїй статті для тижневика «Дзеркало тижня» (№ 20 (800) від 29 травня - 4 червня 2010 р.).

«Хоча підготовку інтеграційних документів має бути закінчено до 1 серпня, вже сьогодні експерти стверджують: ніякого блокуючого пакета в обмін на повний контроль над українським авіапромом не буде!», — зазначає він.

При цьому в контексті майбутнього партнерства В.БАДРАК вказав на неухильне зростання частки Російської держави в ОАК.

«У результаті акценти при фінансуванні розставляє не ринкова доцільність проектів, а доступ лобістів до високопоставлених чиновників столиці. По-друге, підтримка ЗАТ «Гражданские самолеты Сухого» та НВК «Иркут» усередині ОАК здійснюється з таким перекосом, що це викликає стурбованість багатьох менеджерів у самій Росії», — зазначає експерт.

При цьому В.БАДРАК наголошує, що введення в експлуатацію нових російських пасажирських і транспортних літаків дуже відстає від стрімкого застарівання парку, що експлуатується.

«Наведемо хоча б один приклад із життя розробок військово-транспортної авіації. ВАТ «МАК «Ильюшин» веде одночасно три розробки (Іл-476, Іл-112 і Іл-214), а на ділі це непосильне завдання вже призвело до атрофії всього сегмента», — вважає експерт.

Зважаючи на ці нюанси, зазначає В.БАДРАК, нескладно припустити, що Харківський авіазавод і київське серійне виробництво АНТК ім. Антонова (колишній завод «Авіант») опиняться на межі вимирання.

«Власне, серійні потужності РФ майже не потрібні, вони йдуть «як би» в пакеті з КБ, — пояснює експерт. — А от контроль над АНТК ім. Антонова дасть змогу підтягти пасажирське і транспортне літакобудування».

Як повідомляв УНІАН, 26 травня генеральний конструктор «Антонова» Дмитро КІВА у коментарі УНІАН повідомив, що концерн «Антонов» і російське ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» фактично домовилися про створення спільного підприємства на рівних умовах.

Він зазначив, що домовленості були досягнуті в результаті декількох раундів переговорів між авіабудівними компаніями України та Росії. Документи про створення СП можуть бути готові вже до наступного засідання робочої групи зі співробітництва України та Росії у галузі промисловості, яке може відбутися в липні-серпні.

«Ми пропонували створити СП на умовах 50 на 50. Це б забезпечило рівноправну партнерську співпрацю. У росіян була дещо інша пропозиція, проте ми довго дискутували із цього приводу, й зрештою росіяни погодилися з розумністю наших пропозицій, і погодилися діяти саме так (створювати СП 50 на 50 - УНІАН)», - сказав Д.КІВА.

При цьому він зазначив, що створення СП не передбачає передачу власності й прав між компаніями. За його словами, СП координуватиме виробництво авіапродукції, кооперацію, маркетинг, а також продаж літаків третім країнам.

Умови створення СП «Антонова» і Об`єднаної авіаційної корпорації РФ ще не обговорювалися – голова ОАК

Умови створення спільного підприємства у складі українського державного концерну «Антонов» і Об`єднаної авіаційної корпорації Росії ще не обговорювалися.

Про це в інтерв`ю УНІАН повідомив керівник Об`єднаної авіаційної корпорації (ОАК) РФ Олексій ФЕДОРОВ.

«Що стосується входження ДП «Антонов» в ОАК, то ми неодноразово заявляли про свою зацікавленість в об`єднанні нашої корпорації з українськими колегами. Думаю, що це не лише можливо, але й необхідно. В першу чергу це принесе користь українським колегам, для яких фактично відкриється російський ринок. А разом нам легше буде виходити на світові ринки збуту», - сказав О.ФЕДОРОВ.

«Умови можливого об`єднання ще тільки обговорюватимуться, хоча хотів би сказати відразу, що ми виходитимемо зі стандартів моделі корпоративного будівництва ОАК. Інакше таке об`єднання не матиме сенсу», - наголосив він.

Також керівник ОАК повідомив, що створення спільного підприємства перебуває на початковому етапі.

«Зараз ми визначаємо коло завдань, якими займатиметься СП, – це координація роботи щодо літаків Ан-148 і подальший розвиток цього сімейства. Крім цього, нам необхідно готувати спільний проект відновлення серійного виробництва літака Ан-124. Формат проекту ще вимагає остаточного визначення», - сказав він.

За словами О.ФЕДОРОВА, необхідно враховувати і те, що створення СП – це у будь-якому разі один із кроків більш загальної інтеграції, який має бути вбудований в системне рішення.

Глава ОАК упевнений, що перспективи українсько-російської співпраці досить широкі, оскільки авіапроми Росії і України з’єднані численними зв`язками ще з того часу, коли вони були частиною єдиного авіапрому СРСР.

«На сьогоднішній день ці зв`язки багато в чому збережено. Ми співробітничаємо за багатьма програмами виробництва літаків. У Воронежі випускається Ан-148. В Ульяновську випускався Ан-124 – зараз ми працюємо над відновленням серійного виробництва цього унікального літака. Наші українські колеги ведуть роботи зі створення середнього транспортника Ан-70. У Самарі випускається Ан-140. Всі ці програми неможливі без тісної співпраці підприємств, що входять в ОАК і ДК Антонов», - сказав О.ФЕДОРОВ.

«Ми також можемо спільно працювати над новими проектами в галузі транспортної авіації, в якій КБ «Антонова» традиційно займає сильні позиції. Я вважаю, що ми чудово доповнюємо один одного і разом станемо набагато сильнішими», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня генеральний конструктор «Антонова» Дмитро КІВА в коментарі УНІАН повідомив, що концерн «Антонов» і російське ВАТ «Об`єднана авіабудівна корпорація» фактично домовилися про створення спільного підприємства на рівних умовах.

Він зазначив, що домовленості були досягнуті в результаті кількох раундів переговорів між авіабудівними компаніями України і Росії. Документи про створення СП можуть бути готові вже до наступного засідання робочої групи зі співпраці України і Росії у промисловій галузі, яке може відбутися в липні-серпні.

«Ми пропонували створити СП на умовах 50 на 50. Це б забезпечило рівноправну партнерську співпрацю. У росіян була дещо інша пропозиція, проте ми довго дискутували з цього приводу, і зрештою росіяни погодилися з розумністю наших пропозицій, і погодилися діяти саме так (створювати СП 50 на 50 - УНІАН)», - сказав Д.КІВА.

При цьому він зазначив, що створення СП не передбачає передачу власності та прав між компаніями. За його словами, СП координуватиме виробництво авіапродукції, кооперацію, маркетинг, а також продаж літаків третім країнам.

Погода: Завтра в Україні короткочасні дощі Завтра в Україні пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 30 травня мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, подекуди грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; лише у північних областях та в Криму без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; на півдні вночі 13-18°, вдень 25-30°; на високогір`ї Карпат вночі 7-12°, вдень 11-16°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

У столиці мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.

29 травня температура води в Чорному морі 18-21°, в районі Феодосії та Ялти 14-15°, в Азовському морі 20-23°, в Дніпрі біля Києва 19°.

Збройні сили: Начальник Генштабу Збройних сил України подав рапорт про відставку

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України генерал армії України Іван СВИДА подав рапорт про відставку.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Пояснюючи причини такого рішення, у тексті рапорту генерал армії України І.СВИДА зазначив: «Як офіцер і відповідальна людина, я готовий працювати в складних умовах на зміцнення оборони країни. В ситуації, що склалася, я визнаю право Президента реалізувати його бачення шляхів розвитку Збройних сил. Він це робитиме з іншим начальником Генерального штабу».

Генерал армії України також наголосив, що «за посаду не тримається».

І.СВИДА висловив вдячність генералам, офіцерам, усьому особовому складу Збройних сил «за ті не прості і відповідальні завдання, які нам спільно вдалося реалізувати в інтересах зміцнення обороноздатності України».

Водночас, як пояснили у Міноборони, цей рапорт генерала армії України І.СВИДИ повинен розглянути Президент України – Верховний головнокомандувач ЗСУ і своїм указом звільнити І.СВИДУ або з посади, або з військової служби.

Як повідомляв УНІАН, І.СВИДА був призначений начальником Генерального штабу – Головнокомандувачем ЗСУ 18 листопада 2009 року.

Кримінал: Forbes оприлюднив список мільярдерів, яких розшукує поліція

Обчислюваний в мільярдах доларів стан ще не гарантує свободи, стверджує журнал Forbes, що обнародував список 11 багатющих людей світу, що виявилися за гратами або розшукуваних поліцією.

Як повідомляє РІА Новості, в цьому списку двоє росіян - Михайло Ходорковський і Платон Лебедев, що представляють вищий менеджмент оголошеного банкротом нафтогазового гіганта "ЮКОС". Ходорковський свого часу носив титул найбагатшого росіянина з капіталом розміром 15 мільярдами доларів, Лебедев лише одного дня попав в клуб мільярдерів. Ходорковський і Лебедев були засуджені в 2005 році на вісім років позбавлення волі по звинуваченню в шахрайстві і ухиленні від сплати податків. Друга кримінальна справа проти них збуджена в 2006 році по звинуваченню в розкраданні 350 мільйонів тонн нафти. Обоє заперечують свою провину, вважаючи переслідування проти них політично мотивованим.

Ще недавно найбагатший громадянин Китаю (за даними на жовтень 2008 року) Хуан Гуанюя також перекочував в розряд ув`язнених. Гуанюя володів обширною мережею магазинів з продажу електроніки і компанією по виробництву побутових приладів. У травні він був засуджений до 14 років в`язниці за різні фінансові махінації і дачу хабарів посадовим особам на суму понад 600 тисяч доларів.

Американський мільярдер Аллен Стенфорд може претендувати на рекордний в цьому списку багатющих ув`язнених термін в`язниці - йому загрожує 250 років висновку за створення фінансової піраміди розміром близько 8 мільярдів доларів. Вирок у минулому власникові фінансової компанії, що носить його ім`я, буде винесений лише в 2011 році по понад 20 пунктам звинувачення. Сам Стенфорд не визнав себе винним.

Десять років належить провести за гратами італійському мільярдерові Калісто Танци, визнаному в 2009 році винним в махінаціях і заробленні грошей на краху концерну Parmalat, що належав йому. Це справу преса охрестила "італійським Енроном". Танци володів однією з кращих світових колекцій живопису, включаючи полотна Ван Гога, Пікассо і Модільяні, яка була конфіскована після набуття чинності вироку.

Для деяких з мільярдерів з цього списку в`язниця не обернулася торбою - американець Альфред Таубман, у минулому глава аукціонного будинку Sotheby`s, зумів повернутися в клуб мільярдерів після того, як провів за гратами 9 місяців по звинуваченню в шахрайстві при проведенні торгів. Таубман завжди наполягав на тому, що не винен.

А для Марти Стюарт чотири місяці висновку обернулися баришами - акції компанії Martha Stewart Living Omnimedia, що належить нею, виросли в ціні майже удвічі, зробивши ув`язненого власницею мільярдного стану. Зараз, правда, Стюарт не числиться в офіційному рейтингу мільярдерів, але навряд чи ця обставина затьмарює її радість вільного життя.

Троє персон із списку мільярдерів, які вже відсиділи свій термін або відбувають ув`язнення, знаходяться в перегонах, - це мексиканський наркобарон Хоаким Газман Лоера, турецький бізнесмен Кемаль Узан і колишній прем`єр-міністр Таїланду Таксин Чинават, обвинувачений в тероризмі.

НП: Кількість загиблих у залізничній катастрофі в Індії зросла до 90 осіб

Київ. 29 травня. УНІАН. Кількість загиблих у залізничній катастрофі в Індії зросла до 90 осіб, близько 150 людей дістали поранення, передає Радіо «Свобода».

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