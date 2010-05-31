Сьогодні Всесвітній день без тютюну

31 травня, у Всесвітній день без тютюну, з 11.00 біля фонтанів на Майдані Незалежності у Києві міська організація Української народної партії агітуватиме киян відмовитися від куріння.

Для цього цигарки обмінюватимуть на товари українських виробників, які не завдають шкоди здоров’ю, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

Згідно з медичною статистикою, Київ займає друге місце знизу щодо стану здоров’я населення. Рівень смертності становить на одну тисячу жителів від 19,5 до 22,4 смертей на рік, йдеться у повідомленні. Київська міська організація УНП закликає киян відмовитися від куріння.