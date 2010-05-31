У Гватемалі внаслідок урагану загинуло понад 70 чоловік
09:20, 31 травня 2010Різне
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75 тис. людей евакуйовано
Київ. 31 травня. УНІАН. У Гватемалі число жертв урагану "Агата" перевищило 70 чоловік.
За даними властей, близько 75 тисяч були змушені залишити свої будинки, передає Радіо «Свобода».
Повідомляється, що сила урагану зараз послабшала. У сусідньому Сальвадорі загинули дев`ять чоловік і тисяч змушені залишити житла.
Тропічний ураган "Агата" сформувався в Тихому океані біля побережжя Гватемали минулої суботи.
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