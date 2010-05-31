Сьогодні в Україні дощі з грозами

Завтра у західних областях України очікуються сильні дощі, у Карпатському регіоні дуже сильні. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 16-21°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території України очікуються дощі, вночі місцями невеликі. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У Криму та Приазов`ї без істотних опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°. Вітер південно-східний 5-10 м/с.

В Україні, крім Криму та Приазов`я, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

У Київській області у понеділок очікується короткочасний дощ (вночі місцями невеликий), подекуди грози. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°. У Києві температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.