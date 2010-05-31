Загін МЧС України ліквідовує наслідки повені в Польщі

Українські рятувальники у Польщі продовжують надавати допомогу населенню в ліквідації наслідків повені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в зоні стихійного лиха у цілодобовому режимі працює рятувальний загін МНС у складі 40 осіб, які за допомогою 18 одиниць техніки відкачують воду з будинків та присадибних ділянок.

30 травня українських рятувальників за рішенням штабу з ліквідації наслідків стихії передислоковано з м. Тарнобжег до міст Чжещ та Собол у Підкарпатському воєводстві.

На сьогодні українські рятувальники відкачали воду з 457 житлових будинків та 455 присадибних ділянок.

Довідка УНІАН. У Польщі внаслідок злив підтоплено населені пункти, мости, дороги та сільгоспугіддя. Найскладніша ситуація склалася у Малопольському, Підкарпатському і Шленському воєводствах. За попередніми даними, від повені постраждало щонайменше 100 тисяч сімей, загальні збитки оцінюються у понад 2 млрд. євро.