НУНС частково відшкодувала Раді збитки за псування майна

Фракція "Наша Україна - Народна самооборона" частково відшкодувала збитки від подій у Верховній Раді під час ратифікації угоди щодо Чорноморського флоту Російської Федерації 27 квітня, повідомив у понеділок на брифінгу спікер парламенту Володимир Литвин.

Того дня під час ратифікації угоди про продовження перебування у Криму ЧФ РФ після 2017 року на 25 років, у сесійній залі депутати запускали димові шашки і билися. Проте, угоду вдалося ратифікувати. Проти ратифікації виступали опозиційні "Наша Україна - Народна самооборона" та Блок Юлії Тимошенко. Раніше Литвин заявляв, що збитки від безладів 27 квітня склали 1 мільйон гривен (125 тисяч доларів).

"Відшкодували мікрофон, плюс 10 тисяч гривен (1250 доларів) за гнізда, які були залиті клеєм, плюс вони пообіцяли компенсувати пошкодження меблів", - сказав Литвин. Він також додав, що надіслав листи лідерам фракцій з проханням домовитися між собою щодо компенсації.

Спікер також заявив, що збитки точно не відшкодовуватимуть з державного бюджету.