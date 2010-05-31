Янукович згоден залишитися без деяких президентських повноважень

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що свідомо погодиться на позбавлення його деяких повноважень глави держави заради проведення судової реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В. ЯНУКОВИЧ заявив, підводячи підсумки засідання робочої групи з питань судової реформи, яке відбулося сьогодні в Києві.

Зокрема, йдеться про те, що концепція проведення в Україні судової реформи, яка має бути реалізована через прийняття і реалізацію нового закону про судоустрій і статус суддів, а також внесення змін до деяких інших законодавчих актів, передбачає зменшення впливу, зокрема глави держави, на судову систему.

"Ми пішли шляхом посилення судового самоврядування і значного зменшення централізації і впливу адміністративного ресурсу", - наголосив Президент України.

"Я свідомо відповідно до цього закону пішов на позбавлення цілого ряду повноважень", - заявив Президент України.

Він також сказав, що розроблену концепцію судової реформи позитивно оцінила Венеційська комісія.