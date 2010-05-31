Черновецький тимчасово відсторонив директора Київського зоопарку

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийняв рішення про тимчасове відсторонення від виконання службових обов’язків директора КП «Київський зоопарк» Світлани БЕРЗІНОЇ на час проведення розслідування загибелі тварин у звіринці.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у зв’язку з подіями, що відбуваються останнім часом у Київському зоопарку.

Рішення про тимчасове відсторонення С.БЕРЗІНОЇ, за поясненням столичного голови, прийнято з метою забезпечення неупередженого розслідування справи, виключення персонального впливу на хід і результати розслідування або приховування фактів.

Також Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ інформує, що звернувся до керівництва ГУ МВС в місті Києві та до прокуратури міста з вимогою негайно відкрити провадження у справі за фактами загибелі тварин зоопарку, та провести всі необхідні слідчі дії з метою встановлення причини їх загибелі, обставин та осіб, винних в цьому.

Крім того, керівник столиці дав доручення голові Постійної комісії Київської міськради з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики ініціювати створення тимчасової контрольної комісії Київради з розслідування причин загибелі тварин в міському зоопарку, а також підготувати та внести на розгляд Київради проект рішення з цього питання. Зазначений проект рішення має бути представлений на розгляд депутатського корпусу на найближчому пленарному засіданні Київради, що призначено на 3 червня поточного року.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ також прийняв рішення про вжиття термінових заходів із забезпечення безпеки тварин, що утримуються в міському зоопарку. Зокрема, відповідним фахівцям надано термінове доручення розробити схему розміщення спеціальних відеокамер спостереження на території зоопарку.

“Як людина, небайдужа до того, що сталося, я особисто звертаюсь до тих, хто будь-яким чином може бути причетний до загибелі тварин: немає нічого, що могло б виправдати такі безпринципні та жорстокі дії! Тварини київського зоопарку – ні в чому не винні брати наші менші, улюбленці киян та гостей столиці – не можуть бути ставкою в ваших жорстоких іграх”, - прокоментував мер.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевнив, що зробить все можливе, щоб знайти та показово покарати винних у цих смертях та відновити нормальну роботу закладу.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня у Київському зоопарку померла самка бізона. У зоопарку заявили, що бізон стала черговою жертвою отруйників.

Раніше в зоопарку померла біла верблюдиця, слон. постраждали від отруєння яки.