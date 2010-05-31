Головне на 31 травня

За даними Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, в Україні на сьогодні близько 5 млн. громадян безробітні, ще 2,5 млн. числяться на мінімальній заробітній платі або працюють на півставки, одержуючи заробітну плату в конвертах.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

«Близько 120 тис. директорів офіційно виписують собі мінімальну заробітну плату, відповідно, бухгалтерам і працівникам – теж. Це тому, що практично неможливо знайти працівника менше, ніж на 1,5-2 тис. грн.», – стверджує голова комітету Михайло БРОДСЬКИЙ у своїй статті в тижневику «Дзеркало тижня» (№20 (800) 29 травня — 4 червня 2010). За його словами, заробітна плата бухгалтера не може бути нижчою 2-2,5 тис. грн., а директора – нижче 4 тис. грн.

М.БРОДСЬКИЙ вважає, що змінити ситуацію може введення індикативної заробітної плати для директорів, бухгалтерів і кваліфікованих працівників. Тоді директор не зможе одержувати менше п`яти мінімальних заробітних плат, бухгалтер – 3,5, працівник – 2. Сумарно ефект від реалізації цієї ідеї може складати близько 50 млрд. грн., упевнений він.

«При введенні індикативної заробітної плати не впроваджується жодний новий податок, просто захищається легальний бізнес, він стає більш конкурентоспроможним у боротьбі з нелегалами. Також у країні приблизно на третину зменшиться кількість субсидій, тому що підприємці-оптимізатори активно користуються цим інструментом соціального захисту», – зазначив М.БРОДСЬКИЙ.

Військово-транспортна авіація Росії до 2014 року одержить першу партію літаків Ан-70.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив командувач військово-транспортної авіації Росії генерал-лейтенант Віктор КАЧАЛКІН.

«Тверська авіабаза перша одержить до 2014-2015 років оперативно-тактичні літаки Ан-70», - сказав В.КАЧАЛКІН, додавши, що в першій партії буде один чи два літаки.

За його словами, літак Ан-70 займе свою нішу між - Іл-76МД і Ан-12.

В.КАЧАЛКІН повідомив, що навчання екіпажів для літаків Ан-70 відбуватиметься в Росії.

«Оскільки виробництво цього літака планується в Росії, то логічно, що й екіпажі теоретичну і практичну підготовку проходитимуть у нас», - сказав він.

За словами В.КАЧАЛКІНА, спочатку екіпажі та інженерний склад проходитимуть теоретичну підготовку в місцях виробництва літаків, а після - на базових аеродромах.

Він зазначив, що відразу багато фахівців для Ан-70 готуватися не буде.

За словами командувача, також до 2014 року військово-транспортна авіація Росії планує одержати літаки Ан-124 «Руслан».

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,91 грн./дол., продають – по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 30 травня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також без змін відучора – 9,65/9,86 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,55-9,75 грн./євро, з продажу – в межах 9,77-9,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 30 травня підвищився на 0,6% і сьогодні становить 0,2502 грн./рубль, курс продажу – на 0,4%, до 0,2607 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2380-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2660 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,92 грн./дол., продажу – 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,88-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,94-7,96 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо підвищився відучора і сьогодні становить 9,68/9,81 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,63-9,75 грн./євро, з продажу – в межах 9,76-9,90 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці не змінився порівняно з 30 травня і сьогодні становить 0,2506 грн./рубль, курс продажу підвищився на 0,6%, до 0,2597 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2380-0,2550 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2570-0,2660 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,88/7,96 грн., євро – 9,55/9,87 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,90/7,95 грн., євро – 9,50/9,95 грн., рубль – 0,2440/0,2570 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,905/7,95 грн., євро – 9,60/9,90 грн., рубль – 0,2530/0,2600 грн.

Господарський суд м. Києва своїм рішенням від 28 травня задовольнив позов Генеральної прокуратури України і визнав недійсними договори, за якими Фондом державного майна України були незаконно продані і надалі перепродуються акції ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» (ЧСЗ, м. Миколаїв) у розмірі 90,25% статутного фонду і зобов`язав покупців повернути спірний пакет акцій державі.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Генеральної прокуратури України.

У повідомленні наголошується, що Генпрокуратура за підсумками проведеної перевірки встановила численні порушення вимог чинного законодавства під час приватизації пакета акцій ЧСЗ загальною вартістю 116,6 млн. грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства і подальшого перепродажу цих акцій.

У зв`язку з цим, з метою захисту майнових інтересів держави, Генеральна прокуратура звернулася з позовом до суду.

На цей момент Група СКМ не є акціонером ВАТ "Запоріжсталь" і не укладала жодних договорів на купівлю акцій підприємства з його власниками.

Про це йдеться в офіційному коментарі СКМ щодо інформації про підписання договору купівлі-продажу акцій ВАТ "Запоріжсталь" підприємствами Групи СКМ.

Окрім того, у СКМ підкреслюють, що ні Ринат АХМЕТОВ особисто, ні Група СКМ не подавали позовів до власників "Запоріжсталі" з цього приводу.

За підсумками січня-квітня поточного року в сільському господарстві зростання обсягів виробництва склало 4,9% проти 5,3% за аналогічний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства економіки України.

Зокрема, у сільськогосподарських підприємствах зростання виробництва склало 12,1% (12,6% у січні-березні 2010 р.).

Зважаючи на сезонний характер виробництва рослинницької продукції, валова продукція сільського господарства у січні-квітні поточного року формувалася в основному за рахунок виробництва продукції тваринництва, сказано в коментарі Мінекономіки.

На 1 травня 2010 р. проти 1 квітня 2010 р. прискорилося зростання поголів`я свиней (до 15% проти 14,1%), птиці (до 5,9% проти 5,4%), овець і кіз (до 5,5% проти 5,3%).

У січні-квітні 2010 р. проти січня-квітня 2009 р. в сільськогосподарських підприємствах зросло виробництво м`яса (у живій вазі) - на 15,5% молока - на 1,9%, яєць - на 7,2%.

"На розвиток ситуації у тваринницькій галузі в поточному році позитивно впливає наявність значної кормової бази, сформованої за рахунок торішнього високого урожаю зернових культур (46 млн. тон) і зростання виробництва в сільськогосподарських підприємствах. Ця тенденція позитивно відображується на конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, оскільки великотоварні виробники мають великі можливості для власного розвитку, задоволення потреб внутрішнього ринку і просування продукції на зовнішні ринки порівняно з потенціалом господарств населення", - зазначають у повідомленні.

За підсумками січня-квітня 2010 р. частка сільськогосподарських підприємств у виробництві основних видів продукції тваринництва складала: м`яса - 50,3% (проти 46,5% в січні-березні 2009 р.), молока - 22,8% (21,9%), яєць - 61,1% (59,5%).

Голова правління – генеральний директор ВАТ “Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча” Володимир БОЙКО просить Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА втрутитися у ситуацію навколо “колосальної рейдерської атаки” на підприємство.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧА та В.БОЙКА.

В.БОЙКО поінформував главу держави про ситуацію, що склалася на комбінаті. За словами керівника підприємства, йдеться про “колосальну рейдерську атаку” на ММК, що розпочалася ще за попереднього уряду і триває вже рік.

Від імені трудового колективу В.БОЙКО звернувся до Президента з проханням розібратися у ситуації.

“Я поінформував Президента про ситуацію на комбінаті. Ситуація дуже складна”, – сказав В.БОЙКО після зустрічі.

Гендиректор ММК вкотре спростував інформацію про продаж підприємства.

“Я ніколи нічого не продавав і не продаю... Зараз, думаю, і Президентом, і урядом буде вжито низку заходів з метою захисту колективу та подальшої боротьби з цією рейдерською атакою”, – заявив він.

На переконання керівника підприємства, у ситуації, що склалася, насамперед, треба “все розставити по місцях” та притягнути винних до відповідальності.

“Далі ми будемо об’єднуватися з кимось, тому що інакше комбінат імені Ілліча, який не має своєї сировинної бази, просто загине. Визначимося, з ким будемо об’єднуватися, оскільки ми просто не зможемо самі вижити у цей суворий час”, – сказав В.БОЙКО.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня на сайті газети трудового колективу ВАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча» «Ильичевец» було розміщено повідомлення про те, що офіс «Української реєстраційної компанії», яка здійснює ведення реєстру акцій ММК ім. Ілліча і ЗАТ «Ілліч-Сталь», захоплено невідомими.

За даними видання, група невідомих блокувала доступ співробітників до робочих місць, а директору «Української реєстраційної компанії» повідомлено, що на його місце вже призначено нового керівника

Міністерство аграрної політики України пропонує відмовитися від державного регулювання цін на продукти і видавати малозабезпеченим громадянам «соціальні картки» для придбання сільськогосподарської продукції.

Як передає УНІАН, про це повідомив голова МінАП Микола ПРИСЯЖНЮК на брифінгу в Сімферополі після наради з розвитку аграрного комплексу Кримського півострова.

«Я вважаю, немає нічого поганого, якщо країна випустить соціальні картки. Такі картки є у всіх розвинених країнах», - сказав міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, Міністерство агрополітики не повинне займатися забезпеченням продуктами за мінімальними цінами соціально незахищених українців.

«Наше завдання - виростити, забезпечити продовольчу безпеку і дорожче продати. Якщо є населення, яке не відповідає середньому рівню соціального забезпечення, (то його проблеми) має вирішувати Міністерство соціального захисту і Міністерство економіки», - сказав М.ПРИСЯЮЖНЮК.

Міністр заявив, що якщо держава вимагає стримування цін від сільгоспвиробників, то вона повинна передбачити компенсації.

«Або хай нам дають компенсацію, або хай краще вводять соціальні картки. Іншого шляху для аграрія немає», - заявив М.ПРИСЯЖНЮК на нараді.

Жителі України в січні-квітні цього року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 12,2 млрд. грн., що становить 92,2% від нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Львівській, Чернігівській та Івано-Франківській областях (102,1-100,1%), найнижчий – у Севастополі (75,9%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку в квітні ц.р. збільшилися на 7% порівняно з квітнем 2009 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 100 кВт/год.) становили 255,2 грн.

У Держкомстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у квітні зменшилася на 5,8% порівняно з березнем цього року і на початок травня становила 11 млрд. 444,8 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 3,5 місяця. Зменшення заборгованості відбулося у всіх регіонах країни, крім Вінницької області.

Зокрема, в квітні ц.р. заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 33,5% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 27,8%, за вивіз побутових відходів – 23,8%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 22,5%, за газопостачання – 19,8%.

У січні-квітні ц.р. населення сплатило за електроенергію 2 млрд. 642,8 млн. грн., що становить 143,4% нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати електроенергії на початок травня ц.р. становила 2 млрд. 941,4 млн. грн.

(УНІАН)