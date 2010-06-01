Головне на 1 червня

Відбудеться пленарне засідання Верховної Ради України.

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Круглий стіл на тему: «Партнерство митниці та постачальників непродовольчих споживчих товарів». Планується участь: першого заст.глави Держмитслужби України Олександра Дороховського та керівників декількох профільних департаментів Держмитслужби.

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Круглий стіл на тему: "Хто зупинить проектування ВКАД біля міста Українка?". Учасники: міський голова міста Українка Павло Козирєв; депутати міської ради Наталія Касьянович, Михайло Тупицький, Тамара Дідик, Володимир Кисельов, Владислав Вергун, Маргарита Софронова, Наталія Грищенок, Олег Донський, Юрій Пухлий.

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Відбудеться зустріч учасників Фінансового прес-клубу на тему: "Захист кредиторів: як дотримати баланс інтересів банків, держави і громадян". Питання: Мотивація банкірів: у чому основні проблемні місця існуючого законодавства з точки зору фінансових установ і як їх необхідно усувати; Баланс інтересів: наскільки пропоновані норми на захист прав кредиторів обмежують права громадян, чи дійсно їх прийняття послужить інтересам держави і суспільства. Учасники: Борис Тимонькін, голова правління Укрсоцбанку; Роман Шпек, віце-президент "Альфа-банк Україна", член Ради НБУ.

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Відбудеться засідання Координаційної ради громадських організацій представників малого та середнього бізнесу Києва. Будуть обговорюватися проблеми в сфері розміщення та експлуатації малих архітектурних форм (МАФів). Засідання проведуть президент УСПП Анатолій Кінах та радник міського голови з питань підприємництва Людмила Денисюк. Очікується участь голови Держкомпідприємництва Михайла Бродського.

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Круглий стіл на тему: «Автоматизація як шлях до підвищення інвестиційної привабливості будь-яких об`єктів нерухомості». Організатори - «СмартЕкспо», Українська Будівельна Асоціація. Учасники: компанія ТОВ «ФК» «Герц», ТОВ «Шатро», експоненти четвертої міжнародної виставки Kyiv SmartHouse & Building 2010, а саме BTR NETCOM GmbH, iDom, Intellectual Radio Systems, Thermokon Sensortechnik, VD MAIS, Автоматика, ІТК, Айдар, АПТ Дніпро, АСМ, БМС Технолоджи, Джонсон Контролс, Інтелдом, Інтелсіті, КВК-Електро, раутів-Автоматик, Росток-Спаркс, Сатурн-К, Сіменс-Україна, Смартматік, Смарттех, Солітон, Технодім, Хай-Тек Хаус, Електросвіт, Елко ЕП, а також члени УБА: "ФК "ГЕРЦ "," Комфорт-Інвест","Центрбудінвест", "Торгово-промислова компанія", " Шатро".

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Відбудеться відкриття Міжнародного форуму керівників торгово-промислових палат з країн далекого і ближнього зарубіжжя на тему: "Роль торгово-промислових палат у реалізації експортного потенціалу регіонів". У зустрічі візьмуть участь керівники ТПП Братислави, Будапешта, Белграда, Лейпцига, республіки Татарстан, Білорусі, Астани, Москви, Волгоградської ТПП, Смоленської, Ростовської областей та ін.

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14-30 - в УНІАН відбудеться спільна прес-конференція Корпорації "Агро-Союз" і компанії Horizon Capital. У програмі прес-конференції: оголошення інвестиції Horizon Capital в "Агро-союз" та плани на майбутнє. Учасники: співвласники корпорації "Агро-Союз" Сергій Прокаєв та Володимир Хоришко й партнер Horizon Capital Наталія Яресько (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 490 5580, email: tbega@horizoncapital.com.ua.

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Повний варіант випуску "УНІАН-Анонс" розповсюджується за передплатою. Відділ маркетингу - т. (044) 220-11-98.