Курс НБУ на 1.06.10
01:38, 01 червня 2010Різне
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Офіційний курс НБУ на 01.06.10100 USD - 792.5100 (31 травня - 792.5100)100 EUR - 975.3421 (31 травня - 981.4444)10 RUR - 2.5781 (31 травня - 2.5988)Облікові курси банківських металів на 01.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-96210.71 (31 травня-96210.71)961 XAG 10 Срібло-1468.52 (31 травня-1468.52)962XPT10Платина-124344.82(31 травня-124344.82)964 XPD 10 Паладій-37168.72 (31 травня-37168.72)
Офіційний курс НБУ на 01.06.10
100 USD - 792.5100 (31 травня - 792.5100)
100 EUR - 975.3421 (31 травня - 981.4444)
10 RUR - 2.5781 (31 травня - 2.5988)
Облікові курси банківських металів на 01.06.10 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото-96210.71 (31 травня-96210.71)
961 XAG 10 Срібло-1468.52 (31 травня-1468.52)
962XPT10Платина-124344.82(31 травня-124344.82)
964 XPD 10 Паладій-37168.72 (31 травня-37168.72)
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