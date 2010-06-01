У Росії жорстоко придушені мітинги протесту

Сьогодні опозиція спробувала провести мітинги протесту в кількох містах Росії. У Москві та Санкт-Петербурзі міліція жорстко придушила акції "незгодних".

Влада в Москві та Петербурзі не дала свого дозволу на проведення акцій протесту, і міліція жорстко розігнала присутніх. Як повідомляє "Эхо Москвы", людей валили на землю, били і заштовхували в міліційні автобуси, до них не допускають адвокатів.

На Тріумфальній площі Москви було затримано більше 130 осіб, зокрема члена Бюро руху "Солідарність" Іллю Яшина і головного редактора журналу "Нью Таймс" Євгенію Альбац.

За даними сайту "Каспаров.ру", затримано 170 учасників, є багато побитих міліціонерами. Двоє постраждалих доставлені до лікарні. Серед затриманих - лідери і активісти опозиційних рухів - "Солідарність", "Лівий фронт", "Об`єднаний громадянський фронт", "Оборона", учасники руху обдурених пайовиків, а також журналісти. За даними "Каспаров.ру", до них не допускають адвокатів.

За даними радіо "Свобода", мітинг у Петербурзі був також жорстоко розігнаний, кілька десятків його учасників затримані.

Колона опозиціонерів пройшла від Палацової до Сенатської площі, де був влаштований імпровізований концерт. За наявною інформацією, кілька осіб також намагалися скандувати гасла, але були затримані. Ходу опозиціонерів очолював член Бюро руху "Солідарність" Борис Нємцов, виконавчий директор Об`єднаного громадянського фронту Ольга Курносова і лідер петербурзького відділення партії "Яблуко" Максим Резник.