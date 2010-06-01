Жертвами урагану "Агата" стали 145 осіб

У країнах Центральної Америки внаслідок повеней і сходження селевих потоків, викликаних ураганом "Агата", загинули, щонайменше, 145 осіб.

Тисячі людей лишилися без притулку, десятки числяться зниклими безвісти. Бригади рятувальників намагаються дістатися до ізольованих поселень, де заблоковані місцеві жителі, передає Радіо «Свобода».

Найбільше постраждала Гватемала. У провінції Чималтенанго селеві потоки стерли зруйнували десятки поселень індійців, блоковані дороги, зруйновані мости. Всього в країні внаслідок стихійного лиха загинули 120 осіб, більше сотні тисяч евакуйовані.

Жертвами стихії в Гондурасі стали 15 осіб, повідомляється про двох зниклих безвісти.

У Сальвадорі внаслідок повені загинули 10 осіб, повідомив Президент країни Маурісіо ФЬЮНЕС. 95% доріг країни пошкоджені селями, проте, поки відкриті для проїзду. Внаслідок повені затоплено, щонайменше, 20 сіл, де проживають близько 6 тисяч місцевих жителів.