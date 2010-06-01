Президент вніс до ВР законопроект про засади політики

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав і вніс до Верховної Ради проект Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політки України» як невідкладний.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення глава держави ухвалив після засідання Ради національної безпеки і оборони України, яке відбулося сьогодні у Києві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 червня, Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення, яким Президенту рекомендовано внести проект Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політки України» до ВР як невідкладний.

Главі Адміністрації Президента Сергію ЛЬОВОЧКІНУ та міністру юстиції Олександру ЛАВРИНОВИЧУ РНБО доручила забезпечити супровід зазначеного законопроекту у Верховній Раді.

Доповідачем з представлення проекту закону від імені Президента у Верховній Раді буде прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ.