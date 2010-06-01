Україна задоволена прогресом у переговорах з ЄС

13:57, 01 червня 2010
Різне
0

Щодо створення зони вільної торгівлі

Україна задоволена прогресом, досягнутим під час переговорів про створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ, коментуючи підсумки 11-го раунду переговорів щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, який відбувся у Києві 26-28 травня.

«Загалом українська сторона задоволена прогресом, досягнутим сторонами під час переговорного процесу щодо створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі», - сказав він.

О.ДИКУСАРОВ наголосив, що метою створення зони вільної торгівлі є отримання Україною доступу до внутрішнього ринку Євросоюзу на основі чотирьох свобод – вільного руху товарів, послуг, капіталу та частково – робочої сили.

За словами О.ДИКУСАРОВА, майбутня зона вільної торгівлі матиме асиметричний характер, що пов’язано з необхідністю поступової інтеграції України до внутрішнього ринку ЄС.

У контексті створення зони вільної торгівлі українська сторона готова вжити заходів із системної адаптації національного законодавства до норм та стандартів ЄС, зазначив речник МЗС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter